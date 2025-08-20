Πάτρα: Συλλυπητήρια της Αναστασίας Τογιοπούλου για τον θάνατο της Αγλαΐας Σίψα

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης Αναστασία Τογιοπούλου, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, στον υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, Γιώργο Σίψα, για την απώλεια της μητέρας του Αγλαΐας Σίψα.

Η Αντιδήμαρχος συλλυπείται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της εκλιπούσας και τους οικείους της.