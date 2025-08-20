Κοινή πρωτοβουλία ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και ΓΕΩΤΕΕ για την πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση των πυρκαγιών

Με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και του Προέδρου του, Βαγγέλη Καραχάλιου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 κοινή επίσκεψη του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ, κ. Μενέλαου Γαρδικιώτη, κλιμακίου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤΕΕ στις πληγείσες από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, τον Δασάρχη Πατρών κ. Σταύρο Βαρβατσούλη και τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας, Πύραρχο κ. Βασίλη Μαρτζάκλη, ενώ ακολούθησαν αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές.

Από τις επαφές αναδείχθηκαν κρίσιμες αδυναμίες που επηρεάζουν την πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών:

οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό σε Δήμους και Δασικές Υπηρεσίες,

η εξαιρετικά περιορισμένη χρηματοδότηση των τοπικών δομών Πολιτικής Προστασίας,

η απουσία ενιαίας δασικής πολιτικής και σαφούς επιχειρησιακού πλαισίου διαχείρισης των δασών,

τα κενά στον συντονισμό και την έγκαιρη κινητοποίηση εναέριων μέσων,

αδιανόητη κακή διαχείριση νερού από τα αντλιοστάσια ύδρευσης - τα οποία λειτουργούν χωρίς εφεδρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης - κατά την κατάσβεση με αυταπόδεικτες παραλείψεις από Δήμους και Πολιτική Προστασία,

ο ΔΕΔΗΕ δε πρέπει να μένει στο απυρόβλητο

και η ανάγκη αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την πρόληψη σε συνθήκες κλιματικής κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη φωτιά της Πάτρας, η οποία ξεκίνησε από τον αστικό και περιαστικό ιστό και επεκτάθηκε σε δασικές εκτάσεις, φανερώνοντας σοβαρά κενά ετοιμότητας σε υβριδικά φαινόμενα που συνδέουν πόλη και φύση. Η απουσία σχεδίου τόσο του Δήμου όσο και της Πολιτείας ήταν και είναι εκκωφαντική σε μια τέτοια κατάσταση πυρκαγιάς μέσα στο αμιγώς αστικό κομμάτι.

Σημαντική πρέπει να είναι η παρουσία της πολιτείας στην Δυτική Αχαΐα όπου επλήγησαν ανεπανόρθωτα μικρές και πολύ μικρές αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες που αποτελούν και τον πυρήνα της τοπικής οικονομίας αλλά και του εισοδήματος χαμηλού οικονομικού προφίλ οικογενειών, με δυσανάλογες επιπτώσεις από αυτές που μπορούν να καλυφθούν από άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων μέσω της Κρατικής Αρωγής.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, τόνισε:

«Η κοινή παρουσία ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ επιβεβαιώνει ότι η επιστημονική κοινότητα είναι παρούσα και ενεργή, με τεκμηριωμένες προτάσεις και διάθεση συνεργασίας με όλους τους θεσμούς. Δεν αρκεί η αποκατάσταση των υποδομών απαιτείται μια συνολική προσέγγιση ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να συμβάλλει με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου πρόληψης, σχεδιασμού και αποκατάστασης