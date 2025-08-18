Μαρία Φαραντούρη - Αντιδράσεις προκάλεσε η αφιέρωση του «Της Αγάπης Αίματα» στη Λίνα Μενδώνη

Στην Μικρή Επίδαυρο
Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση της Μαρίας Φαραντούρη να αφιερώσει το τραγούδι «Της Αγάπης Αίματα» στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη Μικρή Επίδαυρο.
H Μαρία Φαραντούρη τραγουδούσε για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη και η επιλογή της να αφιερώσει το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει ταυτιστεί με την Αντίσταση στην υπουργό Πολιτισμού προκάλεσε πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα περισσότερα από αυτά τα σχόλια ήταν ανάμεικτα.
Διαβάστε μερικά παρακάτω και θα καταλάβετε:
Χθες στην Μικρή Επίδαυρο η Φαραντούρη τραγούδησε για τα 100 χρόνια του Μίκη. Στο τέλος της παράσταση το τραγούδι με τους εμβληματικούς στίχους του Ελύτη "Της Αγάπης Αίματα", αφιέρωσε στην Μενδώνη.— Θέμης Σκέτος (@Themis_sketos) August 17, 2025
Κάτι άθραυστο για 40 χρόνια μέσα μου, έγινε θρύψαλα.
Εδώ η Μαρία της αθωότητας⤵️ pic.twitter.com/aJUYg5CGUj
