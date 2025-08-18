Μαρία Φαραντούρη - Αντιδράσεις προκάλεσε η αφιέρωση του «Της Αγάπης Αίματα» στη Λίνα Μενδώνη

Στην Μικρή Επίδαυρο

Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση της Μαρίας Φαραντούρη να αφιερώσει το τραγούδι «Της Αγάπης Αίματα» στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη Μικρή Επίδαυρο. H Μαρία Φαραντούρη τραγουδούσε για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη και η επιλογή της να αφιερώσει το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει ταυτιστεί με την Αντίσταση στην υπουργό Πολιτισμού προκάλεσε πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα περισσότερα από αυτά τα σχόλια ήταν ανάμεικτα. Διαβάστε μερικά παρακάτω και θα καταλάβετε:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Όταν η <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Φαραντούρη</a> αφιερώνει τον ύμνο των ύμνων "της αγάπης αίματα" στη Μενδώνη νιώθεις ότι μια εποχή τελείωσε άδοξα και αδικαίωτα</p>— Αspetos (@nikas03604628) <a href="https://twitter.com/nikas03604628/status/1957166039847809489?ref_src=twsrc%5Etfw">August 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η ευκολία με την οποία κάνουμε cancel στην Ιστορία μας δείχνει πόσο ανιστόρητοι είμαστε.<br>Κοινώς, ασχοληθείτε με κάτι που το ύψος σας φτάνει να λερώσει. Τη Φαραντούρη δεν τη φτάνετε.</p>— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) <a href="https://twitter.com/Nikosmoraitis/status/1957182962031567286?ref_src=twsrc%5Etfw">August 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η αφιέρωση της Φαραντούρη στην Μενδωνη στην μικρή Επίδαυρο δεν είναι στιγμή ευγένειας.<br> Ειναι φωνη-μνημειο περασμένη στο συλλογικό ασυνείδητο ως φορέας αντίστασης. <br>Στο τραγούδι "Της αγάπης αίματα", το αίμα που ερρεε ως μαρτυρια, χύνεται τώρα ως κρασί στο στο ποτήρι της εξουσίας. <a href="https://t.co/b6divU5WVl">pic.twitter.com/b6divU5WVl</a></p>— Takis (@Bananagioths) <a href="https://twitter.com/Bananagioths/status/1957089681713045734?ref_src=twsrc%5Etfw">August 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">λυσσάξανε κάποιοι/ες με την "αφιέρωση" της Φαραντούρη, οκ είπε μια άστοχη και άκαιρη κουβέντα -που δεν ξέρουμε και τι εννοούσε- αλλά μην το παρατραβάτε, δεν παύει να είναι η Μαρία Φαραντούρη, η ηγερία του ήχου των αγώνων μας, η ενσάρκωση του Θεοδωρακικού οράματος... <a href="https://t.co/Lk92CL4jAg">pic.twitter.com/Lk92CL4jAg</a></p>— michelino_pan_y_vino (@michael_exc) <a href="https://twitter.com/michael_exc/status/1957352700435423581?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>