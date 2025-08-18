Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μαρία Φαραντούρη - Αντιδράσεις προκάλεσε η αφιέρωση του «Της Αγάπης Αίματα» στη Λίνα Μενδώνη

Μαρία Φαραντούρη - Αντιδράσεις προκάλεσε...

Στην Μικρή Επίδαυρο

Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση της Μαρίας Φαραντούρη να αφιερώσει το τραγούδι «Της Αγάπης Αίματα» στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη Μικρή Επίδαυρο.

H Μαρία Φαραντούρη τραγουδούσε για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη και η επιλογή της να αφιερώσει το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει ταυτιστεί με την Αντίσταση στην υπουργό Πολιτισμού προκάλεσε πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα περισσότερα από αυτά τα σχόλια ήταν ανάμεικτα.

Διαβάστε μερικά παρακάτω και θα καταλάβετε:

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαρία Φαραντούρη Λίνα Μενδώνη

Ειδήσεις