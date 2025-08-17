Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 61χρονος Σέρβος στη θαλάσσια περιοχή Νέων Βρασνών

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 61χρονος Σέρβος στη ...

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του

Tη ζωή του έχασε 61χρονος υπήκοος Σερβίας, στη θαλάσσια περιοχή Νέων Βρασνών Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, με αρνητικά αποτελέσματα και στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

 Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Συγκλονιστικές εικόνες από drone - Στάχτη από το Προάστιο έως του Μπάλα

Προβλήτα Ρίου: Σε σύλληψη κατέληξε διαπληκτισμός οδηγού με μέλη πληρώματος πλοίου

Δυτική Ελλάδα: Νεκρά ψάρια στον Πείρο - Εντοπίστηκαν στις εκβολές του Αλισσού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Πνιγμός

Ειδήσεις