Καιρός: Δροσίζει σήμερα, εξασθενούν τα μελτέμια και έρχονται μπόρες

Αλλάζει ο καιρός καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν τα τελευταία 24ωρα εξασθενούν και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές.

Σημαντική ενίσχυση των ανέμων αναμένεται το Σάββατο, 16 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν σε Λήμνο, Σαμοθράκη, νότια Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες και στην Αττική. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από την Κυριακή, 17 Αυγούστου και έπειτα.

Γιαννόπουλος: Ο άνεμος θα ενισχυθεί εκ νέου το Σάββατο

Όπως ανέφερε στην πρόγνωση του ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, στο Αιγαίο πάλι παραμένουν τα 7 μποφόρ, ωστόσο οι άνεμοι έχουν πέσει στην Χίο, όπου υπάρχει η αυξημένη ανησυχία για το πύρινο μέτωπο. Ο άνεμος θα ενισχυθεί εκ νέου το Σάββατο - αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο - χωρίς όμως να φέρει απαγορευτικά ή δυσκολίες στις μετακινήσεις. Θερμοκρασιακά ο καιρός είναι επίσης εξαιρετικός, με τον υδράργυρο να πέφτει, δροσίζοντας όλη την χώρα. Μάλιστα σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο μέχρι τις 23 Αυγούστου δεν υπάρχει καμία ένδειξη για καύσωνα.

Αρναούτογλου: Βροχές στην Εύβοια και στα βόρεια της Αττικής

Αυξημένη είναι η πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων σε κάποιες περιοχές της χώραςκαθώς η ασταθής ατμόσφαιρα αναμένεται κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Μικρή πιθανότητα για βροχή στα βουνά της Εύβοιας και της Κρήτης υπάρχει και για το Σάββατο 16 Αυγούστου.

Την Κυριακή (17.08.2025) η αστάθεια αναμένεται να είναι εντονότερη, με τον Έβρο, την Ροδόπη και την Σαμοθράκη να θέτουν υποψηφιότητα για μπόρες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Βροχές και παροδικές μπόρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ήπειρο, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.

Η αστάθεια θα φουντώσει τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, με βροχές να αναμένονται σε όλο τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, από την δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Ειδικότερα, τη Δευτέρα (18.08.2025) η αστάθεια θα ενταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πιθανές μπόρες αναμένονται σε:

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρο

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Βορειοδυτική Αττική

Επτάνησα

Ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και την Τρίτη, 19 Αυγούστου. Στη συνέχεια, από πλευράς θερμοκρασίας, από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο καιρός το Σάββατο 16 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και είναι πιθανό τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 17 Αυγούστου

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.