Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη στο Μανχάταν- Σκέπασε τον ουρανό ο μαύρος καπνός

Πανικός στο σημείο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο του Μανχάταν, προκαλώντας αναστάτωση στη Νέα Υόρκη. Από το σημείο υψώθηκε στον ουρανό ένα πυκνό και σκοτεινό νέφος καπνού, ενώ η ατμόσφαιρα γέμισε με σκηνές πανικού. Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, φωτογραφίες και βίντεο τραβηγμένα από αυτόπτες μάρτυρες κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα. Στα πλάνα διακρίνονται κάτοικοι και περαστικοί να τρέχουν για να απομακρυνθούν, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Explosion rocks New York City’s Upper East Side, Firefighters and first responders responding.<br> <a href="https://t.co/4DbuihLYfs">pic.twitter.com/4DbuihLYfs</a></p>— Jack (@jackunheard) <a href="https://twitter.com/jackunheard/status/1956380552019300499?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η έκρηξη αναφέρθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί, τοπική ώρα, συνοδευόμενη από μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην οδό 305 East 95th Street, σε μικρή απόσταση από το Central Park. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τι την προκάλεσε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Huge explosion rocks NYC's ritzy Upper East Side <a href="https://t.co/CVJC4uyt4d">https://t.co/CVJC4uyt4d</a></p>— ‍? Tanna Welch (@Nana_Tanna) <a href="https://twitter.com/Nana_Tanna/status/1956380070253367461?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>