Κεφαλονιά: Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά του Ιονίου

Στο Ιόνιο Πέλαγος, ανάμεσα στα υπόλοιπα εξωτικά νησιά, στέκει μεγαλόπρεπη η Κεφαλονιά.

Πολυφωτογραφημένη, πολυσυζητημένη, πολυαγαπημένη. Εντός και εκτός συνόρων. Όχι μόνο εξαιτίας της ταινίας «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι», που γυρίστηκε εδώ, αλλά και λόγω της ομορφιάς της. Τις αρχοντικές πόλεις της. Τα υπέροχα αξιοθέατά της. Αργοστόλι, Ληξούρι, Φισκάρδο, Άσος, Σπήλαιο της Μελισσάνης.

Η μεγαλύτερη του Ιονίου, η Κεφαλονιά, με τις συναρπαστικές παραλίες και τα καταπράσινα βουνά υπήρξε πάντα άκρως δημοφιλής προορισμός. Οι κάτοικοί της γλεντζέδες, γελαστοί, «έξω καρδιά». Νησί μεγάλων ποιητών, συγγραφέων, μουσικών. Σας χαρίζει μια ανάλαφρη χαρά και ευδιαθεσία, μια ανεμελιά ζηλευτή και αξέχαστη.

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα της Κεφαλονιάς

Εξερευνήστε το Αργοστόλι, τη γραφική πρωτεύουσα

Πρωτεύουσα και ένα από τα λιμάνια του νησιού. Χτισμένο κατά μήκος των δυτικών ακτών του ομώνυμου γραφικού όρμου, το Αργοστόλι θα σας γοητεύσει: Oι ευρύχωρες πλατείες, οι πλακόστρωτοι πεζόδρομοι, οι επιβλητικές εκκλησίες, τα ωραία δημόσια κτήρια, τα διώροφα και τριώροφα σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής συνθέτουν τη μοναδική εικόνα του.

Εδώ, βρίσκονται η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη -από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας-, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και το ιστορικό θέατρο «Κέφαλος». Η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς σίγουρα θα σας προσφέρει διακοπές με άρωμα πολιτισμού!

Το επιβλητικό όρος Αίνος

Ο ορεινός όγκος του Αίνου – εθνικός δρυμός από το 1962, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα – φαντάζει επιβλητικός από μακριά.Εδώ φυτρώνει η μοναδική στον κόσμο μαύρη ελάτη (Rabies Cefalonica). Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκουν καταφύγιο μικρόσωμα άλογα του είδους equus caballus.

Βουτήξτε στις γαλαζοπράσινες παραλίες της Κεφαλονιάς

Απίστευτα νερά σε όλες τις διαβαθμίσεις του μπλε και του πράσινου. Η παραλία του Μύρτου με τα θεόρατα βράχια να την κλείνουν στην αγκαλιά τους, τη λευκή άμμο και τα μικρά άσπρα βότσαλα. Εικόνα καρτ ποστάλ.

Οι Πετανοί με την άμμο να ανακατεύεται με πολύ ψιλό βοτσαλάκι, αλλά και η Σκάλα με την αχανή αμμουδερή παραλία της. Η αξέχαστη Ξι με την κόκκινη ψιλή άμμο και τα πράσινα διάφανα ρηχά νερά.

Ο Πόρος που μοιάζει με βουνό που βουτά στη θάλασσα, αλλά και ο κοσμοπολίτικος Μακρύς Γιαλός με ψιλή άμμο, τιρκουάζ νερά και μουσική από τα beach bars! Άλλες όμορφες παραλίες: η Πλατιά Άμμος, η Αντίσαμος, η Έμπλυση και το Δαφνούδι, ο Λούρδας και οΆι Χέλης. Στην Κεφαλονιά, οι παραλίες σάς προσκαλούν να τις ανακαλύψετε.

Επισκεφτείτε την Άσσο, τον παραδοσιακό αρχοντικό οικισμό

Πολλοί τη θεωρούν τον ωραιότερο οικισμό του νησιού. Θαυμάστε την πρώτα από ψηλά. Κτισμένη σε μια στενή λωρίδα ξηράς, διατηρεί το παραδοσιακό της χρώμα και έχει βενετσιάνικα αρχοντικά, πλατάνια, φοίνικες, λεύκες και τη γέρικη ελιά στην πλατεία Παρισίων. Ανηφορίστε προς τη χερσόνησο, για να επισκεφθείτε το Ενετικό Κάστρο του 16ου αιώνα, ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Κεφαλονιάς.

Στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο με σκάφος ή χωρίς

Αγαπημένος προορισμός διασημοτήτων από όλον τον κόσμο. Αλλά και η ιδιαίτερη πατρίδα του ποιητή Νίκου Καββαδία. Ξεχωρίζει για το λιμάνι του, αλλά κυρίως για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, η οποία προσφέρει μια μοναδική αίσθηση από τον 18ο αιώνα. Παρά τη σημερινή του πολυκοσμία, διατηρεί μια απερίγραπτη γαλήνη.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Κεφαλονιάς

Το εντυπωσιακό λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης

Η ομορφιά του σπηλαίου της Μελισσάνης; Ασύγκριτη. Μπαίνετε στη βάρκα και νομίζετε ότι αιωρείστε στο κενό. Κοιτάζετε ψηλά στο άνοιγμα, εκεί από όπου μπαίνει το φως, και αισθάνεστε δέος. Οι ξεναγοί απολαυστικοί: όλο καντάδες και αστεία!

Οι μυστηριώδεις καταβόθρες στο Φανάρι

Το νερό χάνεται! Εκεί στο Φανάρι, μόλις 2,5 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι, τα νερά της θάλασσας μπαίνουν σε «μυστηριώδεις» σχισμές και χάνονται κάτω από το λιμάνι και μέσα στα κεφαλλονίτικα βουνά. Οι καταβόθρες είναι ένα ακόμα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο που θα συναντήσετε στην Κεφαλονιά.

Παράδεισος για θαλάσσιες δραστηριότητες

Η Κεφαλονιά είναι ιδανικό νησί για να το γυρίσετε με σκάφος, φουσκωτό ή ιστιοπλοϊκό, με αμέτρητες ιδιωτικές παραλίες ανάλογης ομορφιάς με τον Μύρτο ή τον Μακρύ Γιαλό. Ξεκινήστε το ταξίδι της εξερεύνησης, ανακαλύψτε τους όρμους που κλείνουν μέσα τους όλη τη σπάνια ομορφιά της Κεφαλονιάς.

Οι διακοπές στην Κεφαλονιά είναι ιδανικές και για όσους αγαπούν τα σπορ. Απολαύστε θαλάσσια σπορ σε όλες τις μεγάλες παραλίες της που έχουν ανάλογες υποδομές, ενώ βιώστε τη μοναδική εμπειρία του sea kayaking και των καταδύσεων σε εντυπωσιακά τοπία, γεμάτα εκπλήξεις, όπως μικρές σπηλιές και λιλιπούτειους όρμους.

