Γιώργος Καρβουνιάρης: Στα αποκαΐδια της Αχαΐας η κυβέρνηση μοιράζει συγχαρητήρια- Να στηριχτούν άμεσα οι πυρόπληκτοι

Σε δήλωσή του ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Καρβουνιάρης, αναφέρει τα εξής:

Πριν από δύο εβδομάδες προειδοποίησα ότι η επικοινωνιακή διαχείριση των πυρκαγιών και η έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στα σημερινά αποτελέσματα. Δυστυχώς, η πραγματικότητα με δικαίωσε. Αντί για ανάληψη ευθυνών και λογοδοσία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να παρουσιάζει μια ωραιοποιημένη εικόνα της κατάστασης, «μαλώνοντας» ουσιαστικά τους πολίτες που δεν της αναγνωρίζουν επιτυχία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφτασε στο σημείο να θέτει ερωτήματα στον εαυτό του και να τα απαντά, την ώρα που οι φωτιές έχουν αφήσει πίσω τους καμένη γη, καταστροφές και μια κοινωνία σε αγωνία.

Στην Αχαΐα, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν αγώνα δρόμου ποιος θα προλάβει να πανηγυρίσει πρώτος για την έλευση 9 οχημάτων μέσω του προγράμματος «Αιγίς». Αντί, όμως, να φωτογραφίζονται δίπλα σε καινούργια καμιόνια, όφειλαν να σταθούν δίπλα στους πυροσβέστες που δουλεύουν εξαντλημένοι, με ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα οχήματα, αλλά η απουσία ανθρώπων για να τα χειριστούν και η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού πρώτης γραμμής. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες ζητούν υδροφόρες κατάλληλες για άμεση επέμβαση σε δύσβατες περιοχές ή σε αστικά συμβάντα. Κανένα από τα οχήματα που ανακοινώθηκαν δεν πληρούσαν αυτές τις ανάγκες.

Μέσα στον εφιάλτη των πυρκαγιών τα στελέχη της Ν.Δ. προσπαθούσαν να μας πείσουν πως ο ουρανός της Πάτρας είχε γεμίσει πτητικά μέσα που «εξαφάνιζαν» τα πύρινα μέτωπα ενώ η πραγματική ένδεια που υπήρχε ήταν εμφανής για όσους σήκωναν απλά τα μάτια ψηλά.

Οι πολίτες έβλεπαν τις περιουσίες τους να γίνονται βορά στις «αδηφάγες» πύρινες γλώσσες την ώρα που το επιτελικό κράτος «μοίραζε» αφειδώς «112»!