Φωτιά στη Χίο: Εξαντλημένοι πυροσβέστες κοιμούνται στη μέση του δρόμου - Συγκλονιστική φωτογραφία

Στα όρια του έχει φτάσει ο κρατικός μηχανισμός από τις φωτιές που το τελευταίο 24ωρο έχουν κάψει όλη την Ελλάδα.

Στη Χίο, όπου το μέτωπο έκαιγε ανεξέλεγκτο μέχρι να φτάσει στην θάλασσα, οι πυροσβέστες πάλεψαν ηρωικά.

Η Χίος δοκιμάστηκε σκληρά από την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (13.08.2025). Λόγω των ανέμων, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να κάψει χιλιάδες στρέμματα, αυτοκίνητα και σπίτια. Στην περίπτωση που οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δεν πάλευαν μέχρι τελευταίας πτώσης, τότε οι συνέπειες της πύρινης κόλασης θα ήταν μεγαλύτερες.

Δεν ονομάζουμε τυχαία τους πυροσβέστες «ήρωες». Παρά την κούραση, την δύσπνοια και τις αντίξοες συνθήκες, κάθε φορά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε να σώσουν τους συνανθρώπους τους και τις περιουσίες τους. Φωτογραφία που βγήκε στη δημοσιότητα, δείχνει τις σκληρές επιπτώσεις της κατάσβεσης της φωτιάς.

Στη φωτογραφία φαίνονται γύρω στους 10 πυροσβέστες να ξεκουράζονται στη μέση του δρόμου. Παρά την κούραση και τον πόνο, οι πυροσβέστες προσπαθούν να κλείσουν τα μάτια τους για λίγη ώρα ώστε να πάρουν δυνάμεις και μετά να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους.

Εκεί στη μέση του δρόμου, οι πυροσβέστες βρήκαν ευκαιρία να ανακουφιστούν λίγο από τις αμέτρητες ώρες που παλεύουν με τις φλόγες.