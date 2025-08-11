Η δράση των γιατρών που χορηγούσαν παράνομα Ozempic

Ο τρόπος με τον οποίο 2 γιατροί κατάφερναν να γράφουν παράνομα σε ΑΜΚΑ πολιτών το ozempic -το οποίο χορηγείται για τον διαβήτη αλλά βοηθά και στην απώλεια κιλών-, βγαίνει στο «φως».

Τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν τα βήματα που ακολουθούσαν οι γιατροί ώστε να γίνουν αντιληπτοί από τους συναδέλφους τους.

Οι 2 γιατροί της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», που αποφάσισαν να πλουτίσουν χορηγώντας το Ozempic, τον Δεκέμβριο του 2024, και σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, απέκτησαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου υποκλέπτοντας τους προσωπικούς κωδικούς συναδέλφων τους από άλλη κλινική, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα.

Αυτό τους επέτρεπε να εμφανίζονται στο σύστημα ως άλλοι γιατροί και να «περνούν» συνταγές στο ΑΜΚΑ ασθενών που πραγματικά πληρούσαν τα ιατρικά κριτήρια για τη λήψη του φαρμάκου, ώστε να μη χτυπάει «καμπανάκι» στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Από εκεί και πέρα, η διαδικασία ήταν απλή και γρήγορη:

Επέλεγαν τα στοιχεία ασθενών από την άλλη κλινική

Καταχωρούσαν συνταγές για Ozempic υψηλής αξίας

Μετέβαιναν σε φαρμακεία της Αττικής για να τις εκτελέσουν, λαμβάνοντας το φάρμακο

Προχωρούσαν στη μεταπώλησή του φαρμάκου σε τρίτα πρόσωπα, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος.

Το «τυφλό σημείο» που τους πρόδωσε

Οι ασθενείς, στο όνομα των οποίων γινόταν η συνταγογράφηση, ποτέ δεν λάμβαναν το φάρμακο, ενώ οι γιατροί των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί αγνοούσαν παντελώς τι είχε συμβεί.

Το γεγονός ότι οι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε άτομα με ιατρικό ιστορικό που δικαιολογούσε τη χορήγηση, φαίνεται ότι αρχικά απέτρεψε τον αυτόματο εντοπισμό τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη στην καταγγελία ενός γιατρού του «Γεννηματάς» στην ΕΛ.ΑΣ., που ακολούθως προχώρησε σε ανάλυση των ψηφιακών ιχνών και ταυτοποίηση των 2 ειδικευόμενων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για νόθευση συνταγογραφήσεων, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

«Οι πολίτες να ελέγχουν τακτικά τον ηλεκτρονικό τους φάκελο»

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν τη σημασία οι πολίτες να ελέγχουν τακτικά τον ηλεκτρονικό ιατρικό τους φάκελο, και εάν εντοπίζουν κινήσεις που δεν αφορούν τους ίδιους να καταγγέλλουν το γεγονός στις αρχές:

«Όσοι πολίτες δουν να έχουν γραφτεί σε αυτούς φάρμακα που δεν έχουν λάβει, να το καταγγέλλουν αμέσως», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η μυστικότητα των κωδικών πρόσβασης των γιατρών είναι «μεγάλη ευθύνη».

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποκαλυφθεί κι άλλες υποθέσεις παράνομων συνταγογραφήσεων χάρη στις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που πλέον δίνουν τη δυνατότητα τόσο σε γιατρούς όσο και σε ασθενείς να παρακολουθούν τις κινήσεις στον ηλεκτρονικό φάκελό τους.

Πηγή: Iatropedia.gr