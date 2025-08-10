Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11-8-2025

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 61

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ANDREA, ΠΟΛΥΒΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΙΒΕΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΝΤΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΕΛΙΝΑ & ΚΩΣΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,αδελφό,παππού & θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΛΩΝΗ

ΕΤΩΝ:70

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 11-8-2025 και ώρα 4.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών .

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Οβρυάς Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Βασιλική Κολώνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΜΒΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΜΒΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ,

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑ, ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 / 8 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

Η ΚΟΡΗ

ΘΕΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

------------------------------