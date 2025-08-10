Αυτή είναι η παραλία του Ιονίου με τα περισσότερα παράπονα - Ο λόγος

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι συρρέουν στους πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης, ονειρευόμενοι μια ειδυλλιακή απόδραση απολαμβάνοντας τις παραλίες.

Όμως για πολλούς, η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην τέλεια εικόνα.

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της εταιρείας τεχνολογίας cloud Cloudwards, οι ευρωπαϊκές παραλίες είναι από τις πιο παραπονεμένες στον κόσμο - ειδικά όσον αφορά τον υπερπληθυσμό. Τα ευρήματα βασίζονται σε κριτικές του TripAdvisor για 200 από τις πιο επισκέψιμες παραλίες του κόσμου, οι οποίες αναλύθηκαν με τη χρήση φίλτρων λέξεων-κλειδιών για τον εντοπισμό των πιο συχνών παραπόνων.

Από τις σφιχτοδεμένες αμμουδιές στη Σαρδηνία μέχρι τα πάρτι που γίνονται όλο το 24ωρο στην Ελλάδα, η έκθεση αποκαλύπτει την αποσύνδεση μεταξύ των εικόνων που αξίζει να βλέπουμε στο Instagram στο διαδίκτυο και αυτών που πραγματικά βιώνουν οι άνθρωποι όταν φτάνουν εκεί.

Αν έχετε περπατήσει ποτέ ένα χιλιόμετρο για να βρείτε ένα γυμνό κομμάτι άμμου ή έχετε μοιραστεί τη θάλασσα με έναν στολίσκο φουσκωτών μονόκερων, αυτό δεν θα σας σοκάρει: οκτώ από τις δέκα παραλίες που επικρίνονται περισσότερο για υπερπληθυσμό βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η παραλία με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέκτησε την κορυφή του καταλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση συνολικά παγκοσμίως, με συχνές παρατηρήσεις για την καθαριότητα και τον συνωστισμό της. Αλλά λίγες ευρωπαϊκές χώρες τα πάνε χειρότερα από την Ιταλία όσον αφορά τον συνωστισμό.

Η La Pelosa της Σαρδηνίας - μια εκπληκτική αμμουδιά που περιβάλλεται από γαλαζοπράσινα νερά στα βορειοδυτικά του νησιού - βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου πίνακα παραπόνων για τον συνωστισμό, με σχεδόν το 87% των αρνητικών κριτικών να αναφέρουν θέματα που σχετίζονται με το πλήθος.

«Ήταν ένα πρωινό καθημερινής ημέρας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά ο συνωστισμός έμοιαζε με το κεντρικό Λονδίνο/Νέα Υόρκη/Σάιντνεϊ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», έγραψε ένας αξιολογητής του La Pelosa.

Η Spiaggia La Cinta, μια έκταση πέντε χιλιομέτρων με λευκή άμμο που περιβάλλεται από αρκεύθους και αμμόλοφους στην ανατολική ακτή της Σαρδηνίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αυτή την κατηγορία.

Ακριβώς πίσω από τα παραθαλάσσια κοσμήματα της Σαρδηνίας ήρθαν η Praia da Falésia της Πορτογαλίας - γνωστή για τη χρυσή άμμο της και τους απειλητικούς βράχους της - και η Cala Comte της Ίμπιζα και ο μικροσκοπικός κόλπος Konnos Bay στην Κύπρο, που συχνά περιγράφεται ως "ένα μικρό κομμάτι νησιωτικού παραδείσου" παρά τις στενές συνθήκες.

Οι ελληνικές παραλίες με τα περισσότερα παράπονα

Η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα από ορισμένους προορισμούς όσον αφορά τον συνωστισμό, αλλά ξεχώρισε σε άλλες κατηγορίες.

Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη κατέλαβε την 26η θέση συνολικά και την έβδομη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τη βρωμιά, με σχεδόν τα μισά παράπονά της να αναφέρονται στην καθαριότητα και το 40% στον συνωστισμό.

Το Ελαφονήσι, μια άλλη αγαπημένη κρητική παραλία, γνωστή για τη ροζ απόχρωση της άμμου και τα ρηχά νερά της, κατέλαβε την έβδομη θέση παγκοσμίως με τα περισσότερα παράπονα. Περισσότερο από το 70% των αρνητικών κριτικών της ανέφεραν τον συνωστισμό, αν και ελάχιστοι ανέφεραν το θόρυβο ή τη βρωμιά.

Το Πόρτο Κατσίκι, μια παραλία έτοιμη για καρτ ποστάλ στο νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος, βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως για θόρυβο και αναστάτωση. Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το World's 50 Best Beaches την κατέταξε επίσης στο νούμερο 36 το 2025, καταδεικνύοντας πώς η αυξανόμενη δημοτικότητα μπορεί να δημιουργήσει υπέρμετρες πιέσεις στα οικολογικά ορόσημα.

Πώς «βγήκε» η λίστα

Η Cloudwards ανέλυσε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια κριτικές του TripAdvisor για 200 παραλίες σε όλο τον κόσμο. Φιλτράρισαν τις αρνητικές κριτικές για λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τέσσερις κύριες κατηγορίες παραπόνων: βρωμιά, συνωστισμός, μεγάλες ουρές και θόρυβος.

Στη συνέχεια, σε κάθε παραλία δόθηκε μια βαθμολογία παραπόνων από το 0 έως το 100, με βάση τη συχνότητα αυτών των λέξεων-κλειδιών. Όσο υψηλότερη ήταν η βαθμολογία, τόσο πιο συχνές ήταν οι καταγγελίες.

Αυτό κάνει ακόμα πιο συγκλονιστικό το γεγονός ότι εμβληματικοί προορισμοί όπως η παραλία Waikiki στη Χαβάη λαμβάνουν το τέλειο 100 - για όλους τους λάθος λόγους.

Πολλοί από αυτούς τους προορισμούς υποφέρουν από το ίδιο μείγμα παραγόντων: περιορισμένες εκτάσεις πρώτης γραμμής ακτών, συμφόρηση στην περίοδο αιχμής και ιογενής φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει ξεπεράσει τις υποδομές και έχει επιβαρύνει τις τοπικές κοινότητες.

Ορισμένες από τις παραλίες που επισημαίνονται στην έκθεση λαμβάνουν ήδη μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού και τη διατήρηση του εύθραυστου περιβάλλοντός τους - και ίσως της φήμης τους.

Η Σαρδηνία πρωτοστάτησε στην Ευρώπη με μια σειρά από καλοκαιρινές πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των ζημιών στα πιο δημοφιλή παραθαλάσσια σημεία της. Αυτές περιλαμβάνουν ημερήσια όρια επισκεπτών, υποχρεωτικές κρατήσεις εκ των προτέρων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαγορεύσεις για την προσκόμιση πετσετών για να αποφευχθεί η διάβρωση της άμμου.

Στην Ελλάδα, το 2025 εισήχθη ένα νέο τέλος εισόδου ύψους 20 ευρώ για τους επιβάτες κρουαζιέρας που επισκέπτονται πολυσύχναστα νησιωτικά hotspots όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Η Ισπανία, εν τω μεταξύ, απαγόρευσε το ποτό σε ορισμένες παραλίες και εισήγαγε πρόστιμα για να περιορίσει την κακή συμπεριφορά.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αναμέτρησης με τον υπερτουρισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τις πόλεις της μέχρι τις θάλασσές της.

Αυτό το καλοκαίρι, η χρυσή υπόσχεση για τέλειες διακοπές στην παραλία δοκιμάζεται από τον συνωστισμό, το χάος και το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ προσδοκιών και εμπειρίας. Σε μια εποχή φιλτραρισμένων φωτογραφιών και ιογενούς φήμης, ακόμη και ο παράδεισος μπορεί να έχει ένα σημείο θραύσης.

