Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΔΟΥΜΟΥΡΑ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Κυριακή 10-8-2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ελάτου Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ, ANNA-MAΡIA, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΤΥΛΙΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΦΗ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΕΤΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 - ΠΑΤΡΑ
2610 342.4466974761,782 & 6974761.783
papadionysioumixalis@gmail.com
-------------------------
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 61
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ANDREA, ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΙΒΕΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΝΤΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΕΛΙΝΑ & ΚΩΣΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------------------
