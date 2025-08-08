Back to Top
Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου - Ποια δρομολόγια γίνονται

Πραγματοποιούνται δρομολόγια μόνον για τον Αργοσαρωνικό και το Μαρμάρι Ευβοίας

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο οι ταξιδιώτες που έχουν πρόγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιηούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται. 

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Ειδήσεις