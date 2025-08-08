Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10-8-2025

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ (ΡΕΝΑ) ΧΗΡ. ΑΝΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ {ΕΤΩΝ 82} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΘΑΛΕΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΟΦΙΑ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΜΑΙΡΗ ΧΗΡ. ΘΕΟΔ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 9-8-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (χήρας) ΗΛ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΕΤΩΝ 88 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΕΤΗ & ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΖΟΣ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ---------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 9-8-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Προαστίου, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛ. ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΕΤΩΝ 78 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΖΩΜΕΝΟΥ (ΕΤΩΝ 67) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 – 8 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑ ΡΟΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΤΣΕΛΕΠΩΝΗ ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 74 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΦΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΠΩΝΗ ΑΡΕΤΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΚΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤ. ΚΟΥΛΗ ΕΤΩΝ 71 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΕΤΩΝ 91 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΑΧΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΠΟΝΤΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 82 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΒΛΑΣ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ 2610 520050, 6986 944494. ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΥΤΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚ. ΜΠΕΚΙΡΗ ΕΤΩΝ 6 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΕΚΙΡΗ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΡΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email goupos@yahoo.gr ----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ & ΠΑΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟN ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 10 - 8 - 2025 ΑΠΟ ΩΡΑ 6.30 ΕΩΣ 9.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/NOY ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΕΛΕΝΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 - 8 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ χήρας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΟΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ & ΙΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ----------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΕΤΩΝ 67) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: vadarakisfunerals@gmail.com ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 52) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ. ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΛΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ Η ΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: vadarakisfunerals@gmail.com ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΔΕΛΙΝΗ (ΕΤΩΝ 73) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΖΩΗ ΧΑΡΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΜΑΡΙ ΧΑΡΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΤΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΑΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΛΕΑΝΝΑ ΡΕΓΓΙΝΑ, ΡΕΓΓΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΕΩΝΗ & ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΓΗ ΧΗΡ.ΚΩΝ. ΖΑΒΕΡΔΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡ.

ΔΙΟΝ. ΧΑΡΤΑ, ΘΗΡΕΣΙΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΜΑΥΡΙΔΗ, ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΤΑΣ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: vadarakisfunerals@gmail.com ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΤΟΥΠΑΚΗ (ΤΖΟΥ) {ΕΤΩΝ 72} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΛΛΕΛΟΥ, ΖΩΗ ΣΤΟΥΠΑΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΥΠΑΚΗ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΣΟΥΖΑΝΑ ΣΤΟΥΠΑΚΗ

ΦΡΟΣΩ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΛΗΜΝΑΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΦΡΑΙΜ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: vadarakisfunerals@gmail.com ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ {ΕΤΩΝ 93} ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΨΑΧΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΛΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Ρίου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΘΑΝΟΥ (ΕΤΩΝ 36)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΑΝΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η ΘΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ι. Ν. Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Μύλοι (Μπεγουλάκι) Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΕΤΩΝ 67) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΛΕΓΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΓΑΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Ζαρουχλεΐκα Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΝΤΡΟΛΑ (ΕΤΩΝ 89) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΤΡΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Καλλιθέας Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (ΕΤΩΝ 86) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 10-8-2025 & ώρα 9 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καρουσίου Καλαβρύτων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 92 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΟΛΓΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΠΙΔΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 10-8-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. KANTZOY ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 91 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΗΝΑ (Πρεσβυτέρα) & (Ιερέας) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΚΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΤΖΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 10-8-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΑΣ. MEPTIKA ΕΤΩΝ 81 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΙΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 10-8-2025 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου στο Καρπέτα Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, υιού, πατέρα, αδελφού & θείου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΙΤΡΑ ΕΤΩΝ: 59 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα Η ΜΗΤΕΡΑ: Χριστούλα {χήρα} Αντ. Μπίτρα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αντώνιος, Λεωνίδας, Χρήστος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δήμητρα & Βασίλειος Κυριακόπουλος, Ειρήνη & Χαράλαμπος Σαββίνος, Γεωργία & Σπύρος Λουκόπουλος, Βασίλειος Μπίτρας ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. -----------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 10/8/2025 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΒΕΖΑΚΗ ΕΤΩΝ 46

Ο γιος: Αλέξης Ο πατέρας: Παναγιώτης Οι θείοι: Δημήτριος και Ελένη Βεζάκη, Θεοδώρα χηρ. Σοφ. Κοκοή, Μαρία χηρ. Παν. Ντούβα Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς. ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 10/8/2025 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Κάτω Δροσιάς Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 81 Τα παιδιά της Τα εγγόνια της Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 10-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ), 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟY ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟY ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΗΡΑΣ χήρας ΖΑΧ. ΚΑΚΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΤΩΝ 91 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΚΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΡΓΥΡΩΣ χήρας ΗΛΙΑ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΑΘΑΝ. ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΤΡΥΦΑ, ΗΛΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ (ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ), 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΛΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΚΡΟΥΣΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΙΣΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΥΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com --------------