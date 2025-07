Τζένιφερ Λόπεζ: Το πάρτι στην Τουρκία για τα 56α γενέθλιά της

View this post on Instagram

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Αττάλεια, όπου έδωσε μια sold out συναυλία στις 23 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Up All Night: Live in 2025», συνδυάζοντας τη σκηνική της παρουσία με τον προσωπικό της εορτασμό.