Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 14-7-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
{ ΕΤΩΝ 93 }
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΨΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΙΝΔΑΡΟ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 50
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Δευτέρα 14-7-2025 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΑΣΣΑΚΗ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο,μητέρα,γιαγιά,αδελφή & θεία
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΑΘΑΝ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:84
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 14-7-2025 και ώρα 11.00π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σαραβάλι Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Αθανάσιος
Η ΚΟΡΗ: Αικατερίνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Περικλής , Αθανάσιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Ιωάννης & Γεωργία Νικολοπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ,
ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ,
ΙΩΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΣΣΑΡΗΣ,
ΝΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ ΚΑΨΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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