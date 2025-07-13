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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 14-7-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

{ ΕΤΩΝ 93  }

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΨΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                    ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΙΝΔΑΡΟ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 50
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΘΕΟΔΩΡΑ   ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ    85

Κηδεύουμε  την Δευτέρα  14-7-2025 & ώρα   10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΠΡΑΣΣΑΚΗ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο,μητέρα,γιαγιά,αδελφή & θεία     

ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΣΥΖ.  ΑΘΑΝ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:84

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 14-7-2025 και ώρα 11.00π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σαραβάλι Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Αθανάσιος

Η ΚΟΡΗ: Αικατερίνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Περικλής , Αθανάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Ιωάννης & Γεωργία Νικολοπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 97           

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ,

ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ,

ΙΩΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΣΣΑΡΗΣ,

ΝΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ ΚΑΨΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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