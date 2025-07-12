Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14-7-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
{ ΕΤΩΝ 93 }
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΨΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΙΝΔΑΡΟ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 50
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr