Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14-7-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 75           

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

{ ΕΤΩΝ 93  }

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΨΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                    ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΙΝΔΑΡΟ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 50
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΓΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες

Info