«The only gay greek in the village»: Ο Γιώργος Καρδαράς, μιλάει στο thebest.gr για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ΛΟΑΤΚΙ+ Αθλητισμού και καταθέτει τις συγκλονιστικές του εμπειρίες

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που ξέρει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι, όχι μόνο σε πισίνες και γήπεδα, αλλά και για την αποδοχή, την ένταξη και την ορατότητα στον αθλητισμό, αυτός είναι ο οδοντίατρος Γιώργος Καρδαράς.

Σε μια πρόχειρη έρευνα σε σχέση με το πώς μπορεί ο αθλητισμός να γίνει χώρος ασφάλειας και έκφρασης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς ότι το όνομά του εμφανίζεται ξανά και ξανά. Και αυτό είναι κάθε άλλο παρά τυχαίο. Ο Γιώργος αγωνίζεται εδώ και χρόνια ως κολυμβητής στις μεγαλύτερες ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητικές εκδηλώσεις (Gay Games, EuroGames, OutGames, κτλ. Ο κόσμος ξαφνιάζεται συχνά με τη συμμετοχή του, μιας και δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν άτομα από την Ελλάδα να διαγωνίζονται. «Τις περισσότερες φορές είμαι ο μοναδικός Έλληνας και μου έχουν δώσει το όνομα The only gay greek in the village», λέει.

Ο Γιώργος δεν είναι απλώς ένας εμπνευσμένος αθλητής. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ΛΟΑΤΚΙ Αθλητισμού (EGLSF), ενός οργανισμού που εδώ και δεκαετίες αλλάζει τα δεδομένα για την ένταξη και ισότητα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Μέσα από τη δική του πορεία, από τις προσωπικές του εμπειρίες διακρίσεων μέχρι τη δημιουργία της δικής του inclusive ομάδας, και τη δράση του σε μεγάλα projects όπως το MESIS (αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), ο Γιώργος αποδεικνύει πως ο ακτιβισμός δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια· χρειάζεται παρουσία, συνέπεια και θάρρος;

Σήμερα, μου μιλάει για την αθέατη πλευρά του αθλητισμού, τις προκλήσεις, αλλά και για τις μικρές νίκες που σιγά-σιγά χτίζουν ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον. Έναν αθλητισμό για όλους. Χωρίς «ντους» μετά την προπόνηση που αγχώνει, χωρίς «φίλους που δεν ξέρουν πώς να σε προσφωνήσουν», χωρίς ομάδες που κλείνουν την πόρτα σε όσους δεν χωράνε στο καλούπι.

Και τελικά, χωρίς φόβο.

Σε έναν κόσμο όπου η ορατότητα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στον αθλητισμό παραμένει περιορισμένη, συχνά στη σκιά των προκαταλήψεων και της σιωπής, ο λόγος του Γιώργου δεν είναι απλώς χρήσιμος. Είναι αναγκαίος. Γιατί μιλάει με την εμπειρία του ανθρώπου που έχει βιώσει την απόρριψη, έχει αντισταθεί στις προκαταλήψεις, και τελικά έχει χτίσει εναλλακτικές δομές για να μπορούν και άλλοι να έχουν μια θέση στο γήπεδο, χωρίς να χρειάζεται να απολογούνται για το ποιοι είναι.

Μέσα από τη συζήτησή μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία αντοχής και δημιουργίας, αλλά και μια ξεκάθαρη προτροπή: ο αθλητισμός δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα.

-Συνέντευξη στη Γιώτα Κοντογεωργοπούλου-

Πες μας λίγα λόγια για την EGLSF. Ποιος είναι ο ρόλος της στην Ευρώπη και ποιοι είναι οι βασικοί της στόχοι;

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ΛΟΑΤΚΙ Αθλητισμού EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federation) είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989. Ο βασικός της ρόλος είναι να προάγει την ισότητα και την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού. Ο ρόλος της είναι υποστηρικτικός για τα μέλη των ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητικών συλλόγων και οργανώσεων στην Ευρώπη και αποτελεί την φωνή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητών.

Οι βασικοί της στόχοι είναι:

● Η καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας καθώς και της κάθε μορφής διάκρισης στον αθλητισμό.

● Η προώθηση της υγείας και της ευεξίας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μέσω της συμμετοχής τους στον αθλητισμό.

● Η οργάνωση και υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων, που δημιουργούν ασφαλείς και συμπεριληπτικούς χώρους επί παραδείγματι τα EuroGames

● Η εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και των αθλητικών φορέων σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ ένταξης.

● Η συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς για την προώθηση της ισότητας.

Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα που διαφεύγει από τους περισσότερους αναγνώστες. Στην EGLSF απευθυνόμαστε και υποστηρίζουμε κάθε μορφή και έκφραση αθλητισμού. Δεν υποστηρίζουμε αποκλειστικά τα παραδοσιακά αθλήματα όπως ο στίβος, η κολύμβηση το ράγκμπι κ.α., όμως διευρύνουμε το φάσμα των αθλημάτων σε μια φύλο- ουδέτερη βάση. Για παράδειγμα οι αθλητές διαγωνίζονται σε κατηγορίες όπως Same Sex Dancing, συγχρονισμένη κολύμβηση για άντρες, γυναίκειο ποδόσφαιρο, κα. Επίσης στην EGLSF αγκαλιάζουμε την οποιαδήποτε ηλικία στην οποία μπορεί να βρίσκεται ένας αθλητής με μόνο κριτήριο την συμμετοχή του.