Οινοξένεια 2025: Ραντεβού για το 2026 δίνει η πολυσήμαντη διοργάνωση που αναδεικνύεται σε φορέα ανάπτυξης της Αιγιάλειας

Το βράδυ της 2ας Ιουλίου, το Αρχαίο Θέατρο της Αιγείρας ταξίδεψε στο χρόνο αναβιώνοντας τα Λαμπτήρια, την ομώνυμη αρχαία τελετουργία προς τιμήν του Διονύσου Λαμπτήρος.

Δώδεκα διακεκριμένοι αθλητές της Αιγιάλειας εκπροσώπησαν τις δώδεκα πόλεις της αρχαίας Αχαϊκής Συμπολιτείας σε μια συμβολική λαμπαδηδρομία που ξεκίνησε από το Δερβένι για να καταλήξει στο Αρχαίο Θέατρο. Αυτό ήταν το συγκινητικό και γεμάτο συμβολισμούς φινάλε του φετινού φεστιβάλ Οινοξένεια που κορυφώθηκε με τη συναυλία της Πολυφωνικής Χορωδίας της Πάτρας υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Παπαγεωργίου και με μαέστρο τον Σταύρο Σολωμό.

Το Φεστιβάλ Οινοξένεια έριξε αυλαία αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις όχι μόνο ως μια άρτια και πολυδιάστατη ετήσια διοργάνωση που προσελκύει τα φώτα στην πολλά υποσχόμενη περιοχή της Αιγιάλειας αλλά και ως ένας θεσμός που κινητοποιεί, φιλοξενεί, συνδιαλέγεται και μεταλαμπαδεύει τις αξίες του πολιτισμού και της οινικής κουλτούρας της περιοχής αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Με μια πληθώρα δράσεων διαφορετικών ταχυτήτων με στόχο να προσεγγίσει όλα τα κοινά, το φεστιβάλ διοργάνωσε από διαλέξεις ιστορικών επιστημόνων και ξεναγήσεις σε ανασκαφές έως ποδηλατάδες στους αμπελώνες, και από εικαστικές εκθέσεις σε ιστορικά κτίρια του Αιγίου έως μουσικές εκδηλώσεις σε οινοποιεία και καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά, αναδεικνύοντας με όλους τους τρόπους την σύνδεση του οίνου με το ευ ζην και τον πολιτισμό.

Αξιοποιώντας όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Αιγιάλειας, τους ορεινούς όγκους και το παραθαλάσσιο τοπίο, τους αμπελώνες, τα μονοπάτια, τα μικρά χωριά και την πόλη του Αιγίου, τις παραλίες και τα ιστορικά της αξιοθέατα, το φεστιβάλ αποδεικνύει κάθε χρόνο και πιο έντονα το ρόλο του ως φορέα ανάπτυξης και διαλόγου με τα τοπόσημα της περιοχής, τις γεύσεις, τη φύση και τον πολιτισμό.

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε γύρω του μια πληθώρα σημαντικών ανθρώπων των επιστημών και του πολιτισμού καθώς και φορέων, αποδεικνύοντας τη σημασία στο διάλογο, την ανταλλαγή στη σκέψη και τη δημιουργία που εκφράζεται μέσα από τα έργα των ανθρώπων. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης Iter Vitis, το ΙΚΒΚΚ με το Μessinia Terroirs, ο δημιουργός Γαβρίλος Μιχάλης με την έκθεση των δεκατεσσάρων κορυφαίων Ελλήνων εικαστικών, σημαντικοί επιστήμονες και καλλιτέχνες που πρόσφεραν απλόχερα τη γνώση τους σε εκδηλώσεις μέσα στη φύση έδωσαν το “παρών” στη σημαντική αυτή διοργάνωση εξωστρέφειας.

Φέτος, για πρώτη φορά στα δώδεκα χρόνια του, το Φεστιβάλ Οινοξένεια μεταφέρθηκε από τον Αύγουστο στα τέλη Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή στη διοργάνωση. Η στρατηγική αυτή αλλαγή αποδεικνύει πως το φεστιβάλ παραμένει ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της περιοχής, συνδυάζοντας την προστασία της οινικής παραγωγικής διαδικασίας με την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού. Η μετάβαση στον Ιούνιο συνέβαλλε στη διατήρηση της ποιότητας της εκδήλωσης, διευκόλυνε τη συμμετοχή επαγγελματιών και επισκεπτών και ενίσχυσε τον βιωματικό χαρακτήρα του φεστιβάλ, προσφέροντας μια πιο άνετη και αυθεντική εμπειρία τόσο στο Αχαϊκό κοινό όσο και στους ταξιδιώτες. Καθιερώνεται, έτσι, ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης για την Αιγιάλεια, όπου η αειφορία, η παράδοση και η καινοτομία συμβαδίζουν αρμονικά, καθιστώντας το φεστιβάλ Οινοξένεια σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά και οινικά δρώμενα της χώρας.

Το μεγαλύτερο “ευχαριστώ” του φεστιβάλ απευθύνεται, όπως κάθε χρόνο, στους ανθρώπους της περιοχής — οινοποιούς, αμπελουργούς, σεφ, τοπικές επιχειρήσεις, κοινότητες και ιδιώτες — που προσέφεραν απλόχερα τη συμμετοχή και τη συμβολή τους. Ένα εξίσου θερμό “ευχαριστώ” απευθύνεται και στους εθελοντές της διοργάνωσης μεταξύ των οποίων ο Ερυθρός Σταυρός, το Σώμα Εθελοντών-Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας και η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Αιγιαλείας.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια, ο Δήμος Αιγιαλείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Καλαβρύτων ένωσαν δυνάμεις και στήριξαν το μεγάλο Φεστιβάλ της Αχαΐας και της Βόρειας Πελοποννήσου. Σημαντικοί χορηγοί είναι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών, η VNB Bakasietas, η Cork Hellas, η Οινολογικά Χρυσανθακόπουλος, η Συμμετρία σύμβουλοι επιχειρήσεων και η Mosaic Consultants. Υποστηρικτές είναι η Oinovino, η Αμπελοοινική, η TecnoFood, η Πολιτιστική Εταιρεία ΠΕΣ Πολύτροπον, καθώς και το Ίδρυμα Κουτσοχέρα.

Μεγάλος χορηγός είναι όπως κάθε χρόνο η Ολυμπία Οδός η οποία ως κεντρική αρτηρία της Βόρειας Πελοποννήσου οδηγεί με ασφάλεια τους επισκέπτες διασχίζοντας όλη την πυκνοκατοικημένη και δυναμική Αιγιάλεια.

Η φετινή διοργάνωση τέλεσε υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, των ΗΑΤΤΑ/ FedHATTA, της Ομοσπονδίας και του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και του Iter Vitis.

Μεγάλος Xορηγός Eπικοινωνίας είναι το περιοδικό Γαστρονόμος. Χορηγοί είναι οι The WineLovers, το CarpeVinum|A8ηΝΕΑ, το Say Yes To The Press, το Pelop.gr, o TheBest και το IonianTV.

