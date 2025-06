«Έπεσε» παγκοσμίως το ChatGPT - Χιλιάδες χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα

Σήμερα (10 Ιουνίου 2025) από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να καταγράφονται μεγάλες διακοπές παντού στον κόσμο —σε Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ασία, Αυστραλία— τόσο στην εφαρμογή, όσο και στην πλατφόρμα web και σε API/υπηρεσίες

Η OpenAI επιβεβαιώνει πως έχουν εντοπίσει το πρόβλημα (προβληματική εσωτερική ενημέρωση ή φόρτος συστήματος) και εργάζονται για τη λύση, όμως δεν έχει αναφερθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Το status εντοπίζεται ως “εlevated error rates and latency” και “identified root cause” με έργα αποκατάστασης που συνεχίζονται.

Χιλιάδες χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ChatGPT

Οι αναφορές για τα προβλήματα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης, όμως αυξήθηκαν σημαντικά το μεσημέρι, με χιλιάδες χρήστες να επηρεάζονται.

Εκτός από τα δωρεάν και τα επί πληρωμή tiers του ChatGPT, η γεννήτρια εικόνων Sora της OpenAI αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα. Ενώ ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία κανονικά, άλλοι αντιμετωπίζουν κάποιο σφάλμα ή μήνυμα ή το ChatGPT δεν φορτώνει καθόλου.

Τι σημαίνει αυτό για σένα:

Ίσως βλέπεις μηνύματα όπως “Hmm…something seems to have gone wrong”, “A network error occurred” ή πολύ αργές αποκρίσεις. Μην ανησυχείς — το πρόβλημα είναι συλλογικό, όχι στη δική σου σύνδεση



Η σύσταση είναι να περιμένεις ήρεμα αντί να ανανεώνεις συνεχώς — αυτό βοηθάει την σταθερότερη αποκατάσταση των υπηρεσιών.