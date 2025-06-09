Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΤΖΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΗΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"
*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.
Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
--------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΟΥΝΑ
(ΕΤΩΝ 73)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/6/25 & ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΑΓ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΙΟΥΡOΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΤΣΟΥΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΒΒΟΥΛΑ ΤΣΟΥΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΤΡΑ ΤΣΟΥΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΣΟΛΔΑΤΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΝΤ. ΓΚΟΛΦΗ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Τρίτη 10-6-25 & ώρα 6 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΕΡΔΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΚΟΛΦΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΚΟΛΦΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΦΗΣ & ΛΟΥΛΑ ΣΙΟΥΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΟΛΦΗ &ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ.ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΦΩΤΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΪΖΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΓΚΟΛΦΗ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΚΟΛΦΗ, ΙΩΑΝΝΑ (χήρα)ΔΗΜ. ΓΚΟΛΦΗ, ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΑΚΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ (χήρα ) ΣΠΥΡ. ΣΚΟΝΔΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΕΠΠΑ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΑΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.
Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΣΟΥ, ΠΟΠΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΤΟΜ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΥΣΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.
Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
τον αγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΩΝ. ΣΟΥΛΗ
θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 10/6/2015 σε ώρα 1 μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φλώρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Αγγελική & Κωνσταντίνος Στέλλας Χαράλαμπος & Ελένη Σούλη
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 Α. Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ.-FAX. 2810 310106. KIN: 6072 119124, e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΥΑΝΘΙΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 98)
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 10/6/2025 & ώρα 6 μ.μ. Από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φράγκα Αχαΐας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Αλέξης & Ιωάννα Παναγιωτοπούλου, Αρετή & Πάνος Δημητρίου, Κωνσταντίνα & Γεώργιος Παπαγεωργακόπουλος
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106,
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΣΟΛΔΑΤΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ,ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΙΡΗΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΤΣΙΤΣΟ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/6/2025 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΟΒΡΥΑΣ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΠΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΣΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας πατέρα,αδελφό,παππού & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ
ΕΤΩΝ:74
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 10-6-2025 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου Πατρών.{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη & Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος,Καλλιόπη & Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος,Σπύρος Μαρκολέφας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αγγελική {χήρα} Αγγελ. Αγιαννητόπουλου,Αλεξάνδρα{χήρα} Παν. Σαββόπουλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ: ΤΗΛ:2624061930
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 – 6 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΘΕΟΔΩΡΑ & ΗΛΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΣΣΕΛΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr