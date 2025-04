Τραμπ: «Η Κίνα άξιζε τους δασμούς – Μας έκλεβαν όπως κανείς άλλος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα άξιζε τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε στις εξαγωγές της και προέβλεψε ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να μειώσει τον αντίκτυπό τους στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη (29.4.2025) σε συνέντευξή του στο ABC News ότι η Κίνα θα αποδεχθεί και θα πρέπει να χωνέψει αυτούς τους δασμούς (σε αυτο το σημείο ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τη φράση “China probably will eat those tariffs”). «Η Κίνα έβγαζε 1 τρισ. δολάρια το χρόνο. Μας έκλεβαν όπως κανείς δεν μας είχε κλέψει ποτέ. Σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο μας έκλεβε. Δεν το κάνουν πια αυτό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι έρχονται δύσκολες στιγμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ενώ αναγνώρισε ότι οι δασμοί 145% που επέβαλε σε πολλά κινεζικά προϊόντα ισοδυναμούν με σχεδόν εμπάργκο. «Αυτό είναι καλό», είπε ο Τραμπ. «Το αξίζουν». Τα προκλητικά σχόλια του Τραμπ έρχονται μόλις λίγες ημέρες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει τις κατεστραμμένες εμπορικές σχέσεις με το Πεκίνο και να πείσει τους Κινέζους αξιωματούχους να ξεκινήσουν εμπορικές διαπραγματεύσεις. Έρχονται επίσης καθώς αρχίζουν να διαφαίνονται οι πρώτες επιπτώσεις των δασμών στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Η κινεζική εφαρμογή λιανικού εμπορίου Temu, δημοφιλής για τις χαμηλές τιμές της, φαίνεται ήδη να μετακυλύει τους περισσότερους από τους νέους φόρους εισαγωγής του Τραμπ στους Αμερικανούς αγοραστές. Και ο αντίπαλος γίγαντας της γρήγορης μόδας Shein αύξησε τις τιμές ορισμένων προϊόντων στις ΗΠΑ ενόψει των επικείμενων εισφορών στα μικρά δέματα, συμπεριλαμβανομένης μιας μέσης αύξησης 51% για τα 100 κορυφαία προϊόντα της κατηγορίας ομορφιάς και υγείας από την περασμένη εβδομάδα, με αρκετά είδη να υπερδιπλασιάζουν την τιμή τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να εφαρμόσουν σταδιακά ελαφρύτερους δασμούς στην Κίνα σε διάστημα πέντε ετών, με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να δηλώνουν ότι η ελάφρυνση ήταν στο τραπέζι.

Ο Τραμπ δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους ότι η Κίνα «θα τα πάει μια χαρά» μόλις διευθετηθούν οι συνομιλίες και ότι θα ήταν πρόθυμος να μειώσει «σημαντικά» τις εισφορές του. Παρά το γεγονός ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης προέβλεψαν επανειλημμένα ότι η Κίνα θα αναγκαστεί να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίες δεν έχουν ξεκινήσει.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Κίνα θα μπορούσε να χάσει 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαιτίας των δασμών – αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των δύο χωρών. «Δεν πρόκειται να μπω ξανά στο λεπτομέρεια του ποιος μιλάει με ποιον, αλλά όπως είπα, πιστεύω ότι για τους Κινέζους, αυτοί οι δασμοί δεν είναι βιώσιμοι», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Ο Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να εκπλαγούν από το δασμολογικό του καθεστώς, λέγοντας ότι οι εισφορές είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των εμπορικών ελλειμμάτων και την αναζωογόνηση της εγχώριας παραγωγής. «Είπα όλα αυτά τα πράγματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας», δήλωσε ο Τραμπ. «Είπα, ‘Θα έχετε μια μεταβατική περίοδο’. Μας έχουν κλέψει όλες οι χώρες σε όλο τον κόσμο».