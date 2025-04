Γερμανία: Θρίλερ με τη δολοφονία συγγραφέα bestseller

Στον Έλβα, εντωμεταξύ, βούτηξαν δύτες καθώς δεν αποκλείεται το φονικό όπλο να βρίσκεται στον θυμό του ποταμού.

Η Φρόλιχ ξεκίνησε ως δημοσιογραφός, αρχικά στην Ουκρανία όπου κυκλοφόρησε περιοδικό για γυναίκες. Στη συνέχεια εργάστηκε ως freelance δημοσιογράφος στη Γερμανία για διάφορα περιοδικά ανάμεσα στα οποία και το Stern, πριν τελικά να στραφεί στη συγγραφή.

Η συγγραφική πρεμιέρα της έγινε το 2012 με το μυθιστόρημα «My Russian Mother-in-Law and other Catastrophes» για το οποίο έλεγε ότι βασίστηκε στη δική της εμπειρία από τον γάμο της με έναν Ρώσο. Το βιβλίο μπήκε στη λίστα των bestseller του Der Spiegel και μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ακολούθησε το 2016 το αστυνομικό μυθιστόρημα Death is a Certainty και το 2019 το Skeletons in the Closet.