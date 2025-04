Ελληνικός τουρισμός: Η μεγάλη ανατροπή που δείχνουν οι κρατήσεις – Δυνατός o Ιούνιος, πιο αδύναμοι Ιούλιος και Αύγουστος

Ενδιαφέροντα «κρυφά» μηνύματα και για τον ελληνικό τουρισμό εκπέμπονται από την τελευταία έρευνα της European Travel Commission (ETC) για την ταξιδιωτική συμπεριφορά των Ευρωπαίων τουριστών, με τους ξενοδοχειακούς παράγοντες της χώρας, να επιβεβαιώνουν ως ένα βαθμό τις τάσεις που καταγράφονται.

Η έρευνα της ETC αναδεικνύει τον Μάιο και τον Ιούνιο ως τους πιο δημοφιλείς μήνες για ταξίδια καθώς τους προτιμούν το 40% των ερωτηθέντων ενώ το 29% των Ευρωπαίων θα περιμένουν μέχρι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο για να πραγματοποιήσουν το επόμενο ταξίδι τους.

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι υψηλές θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής, η νέα τάση επιλογής λιγότερο δημοφιλών προορισμών, είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ταξιδιωτική συμπεριφορά αλλά με την γενική εικόνα να «δηλώνει» ότι το ταξίδι παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους.

Ωστόσο, φέτος ελαφρώς λιγότεροι Ευρωπαίοι (3%) είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν την περίοδο μέχρι τον Σεπτέμβριο ενώ εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τα ταξίδια προς τη Νότια/Μεσογειακή Ευρώπη μειώνονται κατά 8%, πιθανότατα λόγω της αυξημένης ζήτησης για πιο σταθερό καιρό.

Ανοδικά ο Ιούνιος, στασιμότητα σε Ιούλιο -Αύγουστο

Μία τάση αύξησης των κρατήσεων από το εξωτερικό τον Ιούνιο και στασιμότητα μέχρι και μείωση για τον Ιούλιο Αύγουστο σε σύγκριση με πέρυσι, προς το παρόν τουλάχιστον διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Μανώλης Τσακαλάκης.

«Ο Ιούνιος είναι πολύ δυνατός ενώ δεν μπορούμε να πούμε τον ίδιο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», δηλώνει στον ΟΤ. Ο ίδιος δίνει μας δίνει μια εξήγηση για την εικόνα αυτή επισημαίνοντας ότι ο Ιούνιος ανήκει τιμολογιακά στη «μεσαία περίοδο» και ως εκ τούτου οι τιμές είναι πιο χαμηλές από την υψηλή περίοδο του Ιουλίου-Αυγούστου.

Στο τραπέζι μεγαλύτερες προσφορές

Συνεπώς είναι πολλοί αυτοί που επιδιώκουν να κάνουν διακοπές τον συγκεκριμένο μήνα και να αποφύγουν την υψηλή και ακριβότερη περίοδο. Αν αυτό συνεχισθεί σημειώνει ο κ. Τσακαλάκης, τότε δεν αποκλείεται να έχουμε προσφορές από τα ξενοδοχεία για να επιτύχουν ικανοποιητικές πληρότητες και την υψηλή περίοδο, εξέλιξη που θα επηρεάσει τα έσοδα τους.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου, Χριστίνα Τετράδη σχολιάζοντας την τάση αυτή σημειώνει ότι οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι τέλη Μαρτίου ολοκληρώθηκε η πολιτική των early bookings, που εμφάνισαν μια πολύ ισχυρή ζήτηση και στη συνέχεια ο ρυθμός των κρατήσεων έπεσε.

Οι τουρίστες ακολούθησαν στη συνέχεια μια στάση αναμονής πριν προχωρήσουν σε κρατήσεις. Ωστόσο δεδομένου ότι ο Ιούνιος είναι κοντά χρονικά όσοι επιζητούν να κάνουν διακοπές αυτό το μήνα ενεργοποιούνται περισσότερο αυτή την περίοδο, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια κινητικότητα ενώ για τους επόμενους μήνες δεν έχουν αποφασίσει ακόμη και αναμένουν βέβαια και κάποιες προσφορές.

Γενικότερα πάντως στη Ζάκυνθο η μέχρι στιγμής συνολική εικόνα παραπέμπει σε μία πολύ ικανοποιητική χρονιά στα περυσινά επίπεδα χωρίς κάποια μεγάλη αύξηση υπογραμμίζει η κα. Τετράδη σημειώνοντας επίσης ότι ο Μάιος δεν είναι τόσο δυναμικός.

Τα αποτελέσματα της ETC – Οι νέοι προορισμοί

Οι τάσεις αυτές που καταγράφουν οι Έλληνες ξενοδόχοι φαίνεται ότι συνάδουν ως ένα βαθμό και με τα αποτελέσματα της έρευνας της ETC «Monitoring Sentiment for Intra-European Travel» που μελετά τις ταξιδιωτικές τάσεις των Ευρωπαίων τουριστών.

Η κλιματική αλλαγή, φαίνεται να επηρεάζει όλο και περισσότερο τις επιλογές των Ευρωπαίων οι οποίοι αν και δηλώνουν αποφασισμένοι να ταξιδέψουν και φέτος το 28 % των ταξιδιωτών προτιμά πλέον προορισμούς με ηπιότερο κλίμα και λιγότερο ακραίες θερμοκρασίες, λόγω των ανησυχιών για την κλιματική αλλαγή. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως που αφορά άμεσα και τη χώρα μας είναι η σημαντική πτώση κατά 8% των ταξιδιών προς τη Μεσόγειο, πιθανότατα λόγω της αυξημένης ζήτησης για πιο σταθερό καιρό.

Η νότια και μεσογειακή Ευρώπη παραμένει κορυφαία επιλογή και αναμένεται να προσελκύσει το 41% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι, σημειώνει η έρευνα.

Στο προσκήνιο εναλλακτική προορισμοί

Ωστόσο, οι προθέσεις επίσκεψης στην περιοχή είναι χαμηλότερες από πέρυσι (8% όπως προαναφέρθηκε), καθώς ορισμένοι ταξιδιώτες σχεδιάζουν να εξερευνήσουν εναλλακτικούς προορισμούς. Ειδικότερα, χώρες όπως η Αυστρία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, το Βέλγιο και η Βουλγαρία παρουσιάζουν μικρή αύξηση του ενδιαφέροντος κατά 1%.

Πάντως η χώρα μας για μία ακόμη φορά συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών που προτιμούν για διακοπές οι Ευρωπαίοι. Ειδικότερα στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με ποσοστό 6,5% και ακολουθούν η Ιταλία με 6,0%, η Γαλλία (5,9%), με την Ελλάδα να βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά στην τέταρτη θέση (4,9%) και την Αυστρία (4,5%) να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδαΤην δεκάδα συμπληρώνουν οι Γερμανία (4,4%), Κροατία (3,7%) Βέλγιο (3,7%), Πορτογαλία (3,5%) και Ηνωμένο Βασίλειο (3,3%).

πηγή ot.gr