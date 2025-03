Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου: «Η Ενιαία Υγεία βασική μας άμυνα μας σε τυχόν πανδημική κρίση»

«Η Ενιαία Υγεία αποτελεί βασικό μας εφόδιο για την επίτευξη των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών».

Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξη της που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία η Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου.

Η Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου είναι Καθηγήτρια στη Δασική Πληροφορική και τις Τεχνολογίες για Πράσινη Περιφερειακή Πολιτική στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Προέδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία.

Η συνέντευξη:

Ερώτηση: Τι ακριβώς σημαίνει Ενιαία Υγεία;

Απ. η Ενιαία Υγεία εκφράζεται με την συναντίληψη της έννοιας της υγείας πάνω στον πλανήτη μας, δηλαδή ως μια αδιάσπαστη αλυσίδα μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, της βιοποικιλότητας συνολικά αλλά και των οικοσυστημάτων τους. Εκφράζεται έτσι η αδιαπραγμάτευτη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο και την πανίδα αλλά και η κοινή ευαλωτότητα τους.

Ερώτηση: Σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή στην καθημερινότητα μας, πως η Ενιαία Υγεία συμβάλλει στην προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας;

Απ. Η Ενιαία Υγεία προάγει και προασπίζει την Δημόσια Υγεία μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοκόλλων και προτύπων για την έγκαιρη ανίχνευση, τη συστηματική καταγραφή, την αντιμετώπιση και τελικά τον έλεγχο των ασθενειών που μπορεί να απειλήσουν την ευημερία και την ποιότητα ζωής των κοινοτήτων.

Ερώτηση: Πόσο κομβικός είναι ο ρόλος της Ενιαίας Υγείας για την αναχαίτιση πανδημικών απειλών όπως αυτή που πρόσφατα βίωσε ο πλανήτης, καθώς και άλλου είδους απειλών, όπως η Επισιτιστική και Κλιματική κρίση;

Απ. Η Ενιαία Υγεία, όταν εκφράζεται μέσα από μια πολιτειακή στρατηγική με τα κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης, προειδοποίησης αλλά και ολοκληρωμένα συστήματα ενημέρωσης του κοινού τόσο για θέματα ασθενειών, υγιεινής αλλά και υγειονομικής ασφάλειας, μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο ολιστικής αντιμετώπισης, μετριασμού των επιπτώσεων αλλά και επιστροφής στην κανονικότητα.

Ερώτηση: Πώς μπορεί ένας ενεργός πολίτης να ενημερωθεί και να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της Ενιαίας Υγείας;

Απ. Το Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία αποτελεί ένα καινοτόμο κόμβο έρευνας, ενημέρωσης και μεταφοράς των επιστημονικών ευρημάτων στην κοινωνία, οπότε κάθε ενεργός πολίτης μπορεί να ενημερωθεί από τις δράσεις και τα σεμινάρια που οργανώνονται.

Ερώτηση: Είναι η Ενιαία Υγεία ένα επιπλέον εφόδιο όλων μας για την άμβλυνση των συνεπειών της Κλιματικής Κρίσης και την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης ανάπτυξης;

Απ. Η Ενιαία Υγεία αποτελεί βασικό μας εφόδιο για την επίτευξη των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών, όπως είναι η Στρατηγική για το Κλίμα, για τη ζωή στη Στεριά, για τη ζωή στο νερό, για το καθαρό νερό, την ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα, δράσεις ισότητας και δικαιοσύνης αλλά και δράσεις συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων μέσω δράσεων δικτύωσης.

Είναι καθηγήτρια του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην Δασική Πληροφορική και στις Τεχνολογίες για Πράσινες Περιφερειακές Πολιτικές στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Διαθέτει πτυχίο Μαθηματικών, πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Διδακτορικό τίτλο στη Δασική Πληροφορική. Μεταδιδακτορική έρευνα στο University of East London (2004), University of Napoli (2013) και University of Basilicata, Italy (2018). Είναι Διευθύντρια στο Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής.

Είναι, επίσης, Διευθύντρια του Δια-τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».

Είναι μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου.