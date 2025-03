Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Η Ελλάδα στην ίδια λίστα με τριτοκοσμικές χώρες!

Η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα τεθεί σε ψήφιση στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής την 11η Μαρτίου στο Στρασβούργο περιλαμβάνει νέες επικριτικές αναφορές για το Κράτος Δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια των δημοσιογράφων στην Ελλάδα.



Το παράδοξο είναι πως η εν λόγω έκθεση έχει ως αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (τιτλοφορείται «Human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter – annual report 2024») και είθισται να καταπιάνεται με καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ και κυρίως σε τριτοκοσμικές χώρες.

Η δολοφονία Καραϊβαζ στο επίκεντρο Η έκθεση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 7 Φεβρουαρίου 2024, σχετικά με το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκεται η ανεξιχνίαστη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ στις 9 Απριλίου 2021, μια υπόθεση που εξακολουθεί να στοιχειώνει τη δημόσια ζωή και να εγείρει ερωτήματα για την απονομή δικαιοσύνης στη χώρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αδράνεια των ελληνικών αρχών στην εξιχνίαση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη σύλληψη δύο υπόπτων τον Απρίλιο του 2023, η έρευνα δεν έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Η Ευρωβουλή καλεί μετ’ επιτάσεως τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε ενδελεχή και αποτελεσματική έρευνα, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε οποιοδήποτε επίπεδο. Παράλληλα, παροτρύνει την Ελλάδα να ζητήσει τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη από την Europol, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτάχυνση των ερευνών.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Την ώρα που η ελληνική κοινωνία απαιτεί Δικαιοσύνη και διαφάνεια, η χώρα βρίσκεται υπό στενή ευρωπαϊκή επιτήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θεωρεί δεδομένη την προσήλωση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στηλιτεύει για τις ανησυχητικές της επιδόσεις στην προστασία των δημοσιογράφων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου. Σε μια ειρωνική τροπή, η Ελλάδα—μια χώρα της ΕΕ—βρίσκεται να φιγουράρει στις αναφορές της Ευρωβουλής δίπλα σε χώρες με «τριτοκοσμικές» επιδόσεις σε θέματα ελευθερίας του Τύπου και δικαιοσύνης.

Η τελική ψήφιση της έκθεσης στις 11 Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ηχηρή προειδοποίηση: Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά και η Ελλάδα καλείται να δώσει απαντήσεις.