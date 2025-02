Interlace: Το δίκτυο κατοικιών στην Σιγκαπούρη με το φουτουριστικό design

Το δίκτυο κατοικιών, που ονομάζεται Interlace, είναι από τα καινοτόμα οικιστικά συγκροτήματα στην ιστορία της Σιγκαπούρης, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στην μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Tο δίκτυο κατοικιών που κεντρίζει τα βλέμματα των περαστικών, σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτoνικό γραφείο Ole Scheeren και ολοκληρώθηκε το 2013.

Η μοναδικότητα του έγκειται στον τρόπο που τα κτίρια επικάθονται το ένα πάνω στο άλλο με γωνίες, δημιουργώντας ένα φουτουριστικό design.

Το συγκρότημα αποτελείται από 31 διαφορετικούς εξαώροφους πύργους και 1.040 διαμερίσματα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε μια μοναδική διάταξη, η οποία θυμίζει κλιμακωτά μπλοκ ή υπερμεγέθη κοντέιντερ.

Αυτή η δομή διαφέρει ριζικά από την παραδοσιακή κάθετη αρχιτεκτονική των πολυκατοικιών.

Οι αρχιτέκτονες σχεδίασαν το συγκρότημα με σκοπό να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής στο αστικό τοπίο, ενσωματώνοντας μεγάλο αριθμό «πράσινων» στοιχείων και λειτουργικών χώρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα για φυσικό φωτισμό και αερισμό.

Έτσι, τα κτίρια στοιβάχτηκαν σε διαφορετικές γωνίες και μέσω της φαινομενικά πρόχειρης γεωμετρίας τους, δημιουργούν ένα οριζόντιο «χωριό» που περικλείει οκτώ όμορφους κήπους, πισίνες, λίμνες, barbeque, ζώνες για κατοικίδια, roof gardens, αναγνωστήρια, υπαίθριους χώρους άθλησης και πολλούς ακόμη κοινόχρηστους χώρους.

To 2015, το συγκρότημα των 170.000 τ.μ. κατέκτησε μια παγκόσμια διάκριση, κερδίζοντας τον τίτλο «World Building of the Year» στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής.

