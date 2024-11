Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Έγκριση για πρόσβαση στη UK BioBank

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έλαβε επίσημη έγκριση για πρόσβαση στη UK BioBank (https://www.ukbiobank.ac.uk/), μια απ' τις μεγαλύτερες βιοτράπεζες παγκοσμίως με γενετικά, φαινοτυπικά και υγειονομικά δεδομένα για περισσότερους από 500,000 συμμετέχοντες. Το παρόν project 3χρονης διάρκειας με τίτλο «Dissecting the polygenic architecture of non-communicable diseases and comorbidities» στοχεύει στη διερεύνηση επιδημιολογικών και γενετικών δεδομένων που διέπουν μη μεταδοτικά νοσήματα και τις συννοσηρότητές τους, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών για την ιατρική ακριβείας, συμβάλλοντας τελικά στην καλύτερη διαχείριση και πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών. Για την ένταξη στο project και τη χρήση των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον @Yiannis Vasilopoulos, Επίκουρο Καθηγητή Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας και lead PI του παρόντος project.



Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Η ιστορική επέτειος της «28ης Οκτωβρίου 1940» γιορτάστηκε και φέτος με ξεχωριστή λαμπρότητα και επισημότητα στην Πάτρα. Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελένη Αλμπάνη, ενώ στην παρέλαση συμμετείχαν φοιτητές/τριες και προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.



Δωρεάν Εισιτήρια Διαρκείας για τους αγώνες της ομάδας «ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ»

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρα, της Αναπλ. Καθ. Ε. Αλμπάνη, Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, με τον Πρόεδρο του ΑΣ Απόλλων Πατρών, κ. Γ. Αθανασίου και της κ. Β. Μπουντοπούλου, Ταμία του ΑΣ Απολλωνίας Πατρών. Επιπλέον, η ιστορική ομάδα μπάσκετ του Απόλλωνα Πάτρας παραχώρησε 50 δωρεάν εισιτήρια διαρκείας στους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, εισιτήρια διαρκείας παραχώρησε στην Πρυτανική Αρχή του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ευχαριστεί θερμά την ομάδα για την ενίσχυση των σχέσεων, καθώς και για την τόνωση του αθλητικού πνεύματος.



Eπιτυχίες – διακρίσεις της ομάδας Patras Medicine σε διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας

Η ομάδα Patras Medicine συμμετείχε στο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM που διεξήχθη στη Γαλλία από 23 έως 26 Οκτωβρίου 2024. Διαγωνίσθηκε στην κατηγορία "Therapeutics" με την πρόταση Lethe, προτείνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις στοχευμένης γονιδιακής θεραπείας της νόσου Αλτσχάιμερ, που αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο μίας ομάδας νευροεκφυλιστικών νοσημάτων που προκαλούν άνοια.

Στον εν λόγω διαγωνισμό η ομάδας Patras Medicine έλαβε τις κάτωθι διακρίσεις:



MEDAL

1. Gold Medal



AWARDS & SPECIAL PRIZES

2. TOP 10

3. Inclusivity Award



NOMINATIONS

4. BEST THERAPEUTICS PROJECT, UnderGrad & Overgrad

5. BEST PRESENTATION, Undergrad

Προκήρυξη υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιατρικής) και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών χρηματοδοτεί τη μετακίνηση φοιτητών του από το Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό την έρευνα (research elective) και την κλινική άσκηση (clinical elective).

Για την υποβολή της αίτησης προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να δουν την αναλυτική Προκήρυξη JH 2024-2025 και να υποβάλουν την αίτησή τους (JH_application_2024-2025) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο [email protected] έως και την 27η Νοεμβρίου 2024.

Ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς Ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Robotex Hellas

Θα διεξαχθεί στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2024, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 200 συμμετέχοντες. Συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Ομάδα Ρομποτικής (εκπαιδευτική-ερευνητική) του Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και τον Hellenic Educational Robotics Organization HERO, με την υποστήριξη της Λέσχης Ρομποτικής (φοιτητών) και την εθελοντική δράση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Robots@UP του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τον εθνικό διαγωνισμό Robotex θα προκύψουν οι ομάδες που θα ταξιδέψουν στον παγκόσμιο διαγωνισμό στο Ταλίν της Εσθονίας στις 6-7 Δεκεμβρίου 2024.

Η διοργάνωση του διαγωνισμού έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και των Υπουργείων Ανάπτυξης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, το Πολιτισμού, Τουρισμού, των Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας, Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Εθνικού Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης. Επίσης, βασίζεται στη βοήθεια και τις ευγενικές χορηγίες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας.

Σας περιμένουμε όλους να απολαύσετε δύο ημέρες Δημιουργικής Ρομποτικής.

06/11/2024 | Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης (ACCA/SOEL Career Day)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο ¨Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης (ACCA/SOEL Career Day.

H «Όπερας της Πεντάρας» του Μπέρτολτ Μπρεχτ από την Θ.Ο.Ε.Π.Π. (Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου)

Οι παραστάσεις συνεχίζονται με επιτυχία για το αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ η «Όπερα της Πεντάρας», από την Θεατρική Ομάδα των Εργαζομένων του Πανεπιστημίου (Θ.Ο.Ε.Π.Π.). στο Θέατρο «Αγορά» στην οδό Καραϊσκάκη.

MET: Tεύχος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2024

Ενημερωτικό Δελτίο Ana-MET-άδοση

Επίσκεψη φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωπονίας στο οινοποιείο Σωτηρίου στο πλαίσιο του μαθήματος της «Εισαγωγής στις Γεωπονικές Επιστήμες-Ιστορία της Γεωπονίας»

Έγινε παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της αμπέλου και του οίνου, είδαν από κοντά τους αμπελώνες, τη διαδικασία οινοποίησης, και δοκίμασαν διαφορετικούς τύπους οίνων.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

