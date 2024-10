Πάτρα: Επιτυχημένο το Συνέδριο του έργου HERIT ADAPT, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Euro-Med

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, το Εναρκτήριο Συνέδριο & η Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “HERIT ADAPT - HERItage and territory resilience through sustainableTourism, climate change ADAPtation and ciTizenengagement"- "Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμος Τουρισμός απέναντι στις απειλές της κλιματικής αλλαγής", που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Euro-Med.

Σκοπός των παραπάνω εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος, ήταν η προαγωγή της στρατηγικής σημασίας του έργου για την προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την υιοθέτηση αρχών για το Βιώσιμο Τουρισμό στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Στο συνέδριο της 17ης Οκτωβρίου, χαιρετισμό απεύθυναν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Δημήτριος Μήλιος, ενώ η Υπουργός Πολιτισμού εκπροσωπήθηκε από την κ. Σ. Σπυροπούλου.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι: «Στη Δυτική Ελλάδα αποδίδουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην αειφορία του πολιτισμού και του τουρισμού. Σήμερα στην Πάτρα, στην εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου «HERIT ADAPT», για τον Αειφόρο Τουρισμό, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το σύνολο των στρατηγικών μας, που έχουν οικοδομηθεί πάνω στην ανάγκη, να προστατεύσουμε την άυλη κληρονομιά μας, αλλά και να την αναδείξουμε, αποφεύγοντας μονοδιάστατες και παρωχημένες λογικές που δεν σέβονται το περιβάλλον και αγνοούν τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Tο έργο HERIT ADAPT αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για εμάς, να δομήσουμε βιώσιμες πιλοτικές στρατηγικές που θα προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά και θα αναδείξουν τη βιωσιμότητα στον τουριστικό τομέα».