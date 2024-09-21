Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος 15 χρόνια thebest
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 22 και τη Δευτέρα 23-9-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ κ ΜΗΤΕΡΑ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

EΤΩΝ 88

ΤΟ ΓΕΝOΣ ΠΡΟΓΓΑ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-9-2024 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Ο  Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο   Υ Ι Ο Σ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι    Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-9-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΕΙΡΗΝΗ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΥΠΕΡ ΤΟΥ  Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΘΩΜΑ
(ΕΤΩΝ 88 )

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

& ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΛΑΙΟ) ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ


ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑ


Η ΕΓΓΟΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 


ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ    ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΡΑΛΗ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ)

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2024 & ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ &  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

-------------------------------------

Ειδήσεις Τώρα

Τιμές «φωτιά» για καφέ και φαγητό – Φθινοπωρινό ντόμινο ανατιμήσεων

Αχαΐα: Αιματηρή συμπλοκή με έναν τραυματία

Νότια Αφρική: Σφοδρές χιονοπτώσεις, έκλεισαν δρόμοι, εγκλωβίστηκαν οδηγοί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες

Info