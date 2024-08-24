Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 25. τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Αυγούστου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΡΗΓΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΥΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 25-8-24 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νιφορεϊκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΗ ΕΥΘ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 / 8 / 2024
ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ( ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ) ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
--------------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΜMANOYHΛ ΠΑΝ . ΜΠΟΥΣΕ
{ ΕΤΩΝ 92 }
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΕΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΤΑΥΡΙΝΗ ΜΠΟΥΣΕ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΕΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ,
ΑΝΤΩΝΙΑ-ΚΛΕΙΩ ΜΠΟΥΣΕ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-8-2024 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΊΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11.30 π.μ.
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 697573035
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΜ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡ. ΧΙΟΝΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΚΟΥΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr
-----------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr