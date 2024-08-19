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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 20 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ

ΕΤΩΝ 63

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  93 
 
Θανούσα  κηδεύουμε την Τρίτη  20-8-2024  & ώρα 11 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΧΤΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΟΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΓΩΓΩ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΛΑ

(ΕΤΩΝ 45)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ       Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 95

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΩΜΑΣ,ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ    ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ

 

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΜ. ΦΡΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/8/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΛΕΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΛΕΞΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ       ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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