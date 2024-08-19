Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 20 Αυγούστου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 20-8-2024 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΧΤΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΟΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΓΩΓΩ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΛΑ
(ΕΤΩΝ 45)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΩΜΑΣ,ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΜ. ΦΡΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/8/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΛΕΞΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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