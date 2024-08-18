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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΡ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(ΕΤΩΝ 89)


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ


ΦΑΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΜΠΕΡΟΥ


ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 77)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΡΩΖΗ

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΝΤΟΥΚΑ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΑΜΕΡΑ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΜΕΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥΗΛ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΒΟΥΒΑΛΙΚΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΒΑΛΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΒΙΩΤΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΕΡΗΣ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΡΑΣΜΙΑ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΜΑΞΟΜΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ-ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΥΘΜΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΨΡΕΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΩΜ

ΑΤΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ»( ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΤΙΟ ΕΞΩΘΕΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΑΜΕΡΑ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ : ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΜΕΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥΗΛ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΧΤΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΟΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΓΩΓΩ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΛΑ

(ΕΤΩΝ 45)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ       Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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