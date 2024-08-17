Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Φωτιά στην Αττική
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 (ΕΤΩΝ 67 )


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ   

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ

ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

-------------

 
ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 77)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΡΩΖΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΝΤΟΥΚΑ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΑΜΕΡΑ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΜΕΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥΗΛ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

-------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΒΟΥΒΑΛΙΚΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΒΑΛΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΒΙΩΤΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΕΡΗΣ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΡΑΣΜΙΑ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΜΑΞΟΜΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ-ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΥΘΜΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΨΡΕΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΩΜ

ΑΤΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ»( ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΤΙΟ ΕΞΩΘΕΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

-------------------------------------

Ειδήσεις Τώρα

Ηλεία: Τι λέει η αδελφή του 45χρονου που πέθανε από διεισδυτικό στρεπτόκοκκο

Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα 30χρονος αστυνομικός που ετοιμαζόταν να παντρευτεί

Ακτοπλοΐα: Τι λένε στελέχη του κλάδου για τις υψηλές τιμές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες

Info