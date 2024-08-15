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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟ

Ετών 91

Κηδεύουμε την Παρασκευή 16-8-2024 και ώρα 11πμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών

Τα παιδιά του: Γιώργος και Βικτωρια Αθανασάτου, Χρυσάνθη και Ανδρέας Μανιακης

Τα εγγόνια του: Ναγια, Ορεστης, Χρήστος

Τα αδέλφια του   Τα ανίψια του  Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΟΦΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 77)

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 16-8-2024 & ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα αδέλφια

Τα εγγόνια

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184, Πάτρα.

Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΡΙΣΣΗ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΖΩΜΕΝΟΥ 

(ΕΤΩΝ 67)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΦΕΤΣΗ

(ΕΤΩΝ 98)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΒΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΟΥΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΤΣΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

NIΚΗ ΜΑΚΡΗ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:00 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 

(ΕΤΩΝ 52)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ  

H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ,  ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΛΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΗ  ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ    OI EΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ  ΓΕΩΡΓ. ΑΔΑΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 90

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΙΛΙΑΝΑ ΑΔΑΜΙΚΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΔΑΜΙΚΟΥ,ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΣ 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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