Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Αυγούστου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟ
Ετών 91
Κηδεύουμε την Παρασκευή 16-8-2024 και ώρα 11πμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών
Τα παιδιά του: Γιώργος και Βικτωρια Αθανασάτου, Χρυσάνθη και Ανδρέας Μανιακης
Τα εγγόνια του: Ναγια, Ορεστης, Χρήστος
Τα αδέλφια του Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 77)
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 16-8-2024 & ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα αδέλφια
Τα εγγόνια
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ευβοίας 184, Πάτρα.
Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΡΙΣΣΗ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΖΩΜΕΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 67)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΦΕΤΣΗ
(ΕΤΩΝ 98)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΒΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΟΥΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΤΣΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΑΒΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
NIΚΗ ΜΑΚΡΗ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:00 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 52)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΛΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ OI EΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΔΑΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΙΛΙΑΝΑ ΑΔΑΜΙΚΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΔΑΜΙΚΟΥ,ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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