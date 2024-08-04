Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5, την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 73
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 5-8-24 & ώρα 6 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
OI ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 70)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΤΕΡΑ & ΠΑΠΠΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΛΙΑΡΟ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5/8/2024 & ΩΡΑ 11:30 Π.μ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΣΟΦΙΑ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΔΑΝΑΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΤΣΙΚΟΛΕΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΤΟ ΑΓΑΠΗΣ Ι.Μ.Π
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ*
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
Τηλ : 2610 430 141 - 6937009978 - 6989381813-6978069382 .
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 – 8 – 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4. 00 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ , ΔΗΜΗΤΡΑ –ΣΟΦΙΑ , ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΛΕΧΤΗ ΑΣΤΥΚΟΥ ΚΤΕΛ- ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/8/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΙΔΩ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗ,. ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. - FAX: 2610 316106, KIN.: 6972 119124, email: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ:73
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 6-8-2024 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στην Ράχη Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ρουμπίνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος & Τζένη Παπαδόγιαννη,
Σωτήρης & Λίνα Παπαδόγιαννη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Παναγιώτης,Καλλιόπη,Ρουμπίνη,Φώτης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ & ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΕΓΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΜΑΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/8/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΣΤΕΛΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΤΣΕΛΙΚΗ
ΕΤΩΝ 59
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 7-8-24 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΡΕΤΗ ( χήρα ) ΦΩΤ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΕΛΊΚΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ
Ο ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr