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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5, την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΣΩΤΗΡΙΟ   ΑΝΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ   73
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Δευτέρα   5-8-24 & ώρα  6 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ,  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

OI   ΑΔΕΛΦΟΙ    

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 70)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΤΕΡΑ & ΠΑΠΠΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟ  ΧΡ. ΛΙΑΡΟ  

ΕΤΩΝ 81 

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5/8/2024 & ΩΡΑ 11:30 Π.μ  ΣΤΟΝ  Ι.Ν.  ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  ΣΟΦΙΑ          

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΡΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΣΟΦΙΑ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΔΑΝΑΗ 


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΤΣΙΚΟΛΕΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΤΟ ΑΓΑΠΗΣ  Ι.Μ.Π 

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ*
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
Τηλ : 2610 430 141 - 6937009978 - 6989381813-6978069382 .

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ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

 ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΡΑ  ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ  5 – 8 – 2024  ΚΑΙ  ΩΡΑ  5.00  Μ.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΑΛΑΙΟ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΤΡΩΝ

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  4. 00  Μ.Μ. Η  ΤΑΦΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ  ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ  ΑΧΑΙΑΣ

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  &  ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  &  ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ , ΔΗΜΗΤΡΑ –ΣΟΦΙΑ , ΕΥΔΟΚΙΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  &  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΜΑΡΑΒΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΧΗΡΑ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  &  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ  &  ΕΛΕΝΗ  ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

 

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΛΕΧΤΗ ΑΣΤΥΚΟΥ ΚΤΕΛ- ΕΤΩΝ 81)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/8/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΙΔΩ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗ,. ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. - FAX: 2610 316106, KIN.: 6972 119124, email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,  

 πατέρα,παππού,αδελφό & θείο 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

 ΕΤΩΝ:73

Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 6-8-2024 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης  στην Ράχη Τριταίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ρουμπίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος & Τζένη Παπαδόγιαννη,

Σωτήρης & Λίνα Παπαδόγιαννη

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:Παναγιώτης,Καλλιόπη,Ρουμπίνη,Φώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ & ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΕΓΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΜΑΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/8/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΣΤΕΛΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103 

fax 2610 340871

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ΚΗΔΕΙΑ 

Τον     πολυαγαπημένο  μας

ΙΩΑΝΝΗ   ΒΑΣ. ΤΣΕΛΙΚΗ

ΕΤΩΝ   59
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Τετάρτη   7-8-24 & ώρα  10 π. μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΙΑ

Ο  ΥΙΟΣ  ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ

Η  ΠΕΘΕΡΑ  ΤΟΥ : ΑΡΕΤΗ ( χήρα ) ΦΩΤ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΕΛΊΚΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ

Ο  ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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