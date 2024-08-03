Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 4, τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΡΕΒΕΚΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΦΡΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΕΦΑΛΑ, ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα,αδελφό,παππού & θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ
ΕΤΩΝ:77
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 4-8-2024 και ώρα 6.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Μιντιλόγλι Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αγγελική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρομάχη & Παναγιώτης Λιναρδάτος,
Άγγελος & Σπυριδούλα Γαλιατσάτου,
Γεώργιος & Πανωραία Γαλιατσάτου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθηνά & Παναγιώτης Κορωνιός,
Γεράσιμος Γαλιατσάτος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Κωνσταντίνος,Νικόλαος,Ραφαήλ,
Κωνσταντίνος,Παναγιώτης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ-ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 92
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 4-8-2024 & ώρα 6.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ισώματος Δ. Ερυμάνθου.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛ. ΓΕΡΟΝΤΙΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΥΜΠΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΗΛΙΑΣ ΔΡΑΓΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
OI ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 70)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ,
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ & ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΕΓΙΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΜΑΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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