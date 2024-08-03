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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 4, τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΡΕΒΕΚΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΦΡΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΕΦΑΛΑ, ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,  

 πατέρα,αδελφό,παππού & θείο 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ

 ΕΤΩΝ:77

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 4-8-2024 και ώρα 6.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Μιντιλόγλι Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αγγελική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρομάχη & Παναγιώτης Λιναρδάτος,

Άγγελος & Σπυριδούλα Γαλιατσάτου,

Γεώργιος & Πανωραία Γαλιατσάτου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθηνά & Παναγιώτης Κορωνιός,

Γεράσιμος Γαλιατσάτος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:Κωνσταντίνος,Νικόλαος,Ραφαήλ,

Κωνσταντίνος,Παναγιώτης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ-ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ  92 
 
Θανούσα  κηδεύουμε την  Κυριακή  4-8-2024  & ώρα 6.30 μ. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου Δημητρίου  Ισώματος  Δ. Ερυμάνθου.  

Ο  ΥΙΟΣ  ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛ. ΓΕΡΟΝΤΙΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  4-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΥΜΠΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΗΛΙΑΣ ΔΡΑΓΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

OI   ΑΔΕΛΦΟΙ    

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 70)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ,

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ & ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΕΓΙΑΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΜΑΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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