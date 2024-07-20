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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

 

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΗΛ. ΚΑΚΟΥΡΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡ. ΧΟΥΣΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΤΣΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΣΟΣ,

ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΟΥΣΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :  ΦΙΛΙΩ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ   

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα  ΔΗΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ -  ΕΤΩΝ  88 
 
Θανούσα  κηδεύουμε την Δευτέρα  22-7-2024  & ώρα 10.30 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερέας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗ-ΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ ( χήρα ) ΣΠΥΡ. ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ χηρα  ΔΗΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ

10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΤΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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Κηδεία

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΡΙΑΔΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΗΧΑ

(ΕΤΩΝ 90)

Θανούσα, κηδεύουμε Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα παιδιά της: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ - ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5,30 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΗΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΔΑΜΙΚΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΑΤΑΣΑ ΔΑΜΙΚΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΜΑΓΔΑ ΔΑΜΙΚΟΥΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΙΤΣΕΛΗ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΚΡΙΤΣΕΛΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΠΛ. ΚΟΥΖΕΛΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΜΦΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟ
ΕΜΠΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΩΝ 94
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-7-2024 ΚΑΙΩΡΑ 6 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟ ΣΠ. ΒΑΜΒΑΚΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΓΑΒΡΙΗΛΙΝΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΒΑΜΒΑΚΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΑ,
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΛΤΑΝΗ ΒΑΜΒΑΚΑ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr

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