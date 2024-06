Προκαλεί με NAVTEX η Τουρκία: «Έρευνες σε θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα που δεν έχουν οριστεί»

Με την έκδοση NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό Λήμνου η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι το ερευνητικό πλοίο «ΑLKYOON» θα πραγματοποιήσει έρευνες εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, νοτίως του Έβρου, προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας.

Με δική της NAVTEX, από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης, η Τουρκία αναφέρει ότι: «Μέρος της περιοχής αναφοράς βρίσκεται κοντά και εντός των πλευρικών θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας που ακόμα δεν έχουν οριστεί. Κρατήστε λογική απόσταση από την περιοχή».

Το πλοίο «ALKYON» θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες από τις 11 ως τις 22 Ιουνίου 2024 στο Θρακικό Πέλαγος, στην περιοχή όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

Η τουρκική πλευρά αναφέρεται στην αρχή της μέσης γραμμής/ίσης απόστασης στο πλαίσιο του Δικαίου της Θάλλασας. Αν και τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο είναι οριοθετημένα, στα σύνορα στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως του Έβρου μέχρι τη Σάμο και την Ικαρία, ελλείψει σχετικών συμβατικών ρυθμίσεων με την Τουρκία εφαρμόζεται η αρχή της ίσης απόστασης/μέσης γραμμής, σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο.

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 15 της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο ενσωματώνει εθιμικό δίκαιο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης, κανένα κράτος δεν δικαιούται να επεκτείνει την αιγιαλίτιδά του ζώνη πέραν της μέσης γραμμής. Η διάταξη αυτή, η οποία επαναλαμβάνει, με μικρές μόνον φραστικές αλλαγές, τη ρύθμιση του άρθρου 12(1) της Σύμβασης της Γενεύης για την Αιγιαλίτιδα Ζώνη και τη Συνορεύουσα Ζώνη, ενσωματώνει εθιμικό κανόνα δικαίου.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0563/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 11-06-2024 23:20)TURNHOS N/W : 0563/24

AEGEAN SEA

1. LIMNOS RADIO NAVWARN 091/24 CONCERNING SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES AND SURVEYS TO BE CONDUCTED BY R/V ALKYON FROM 11 JUNE 2024 UNTIL 22 JUNE 2024 IS UNRELIABLE. PART OF THE AREA IN REFERENCE NEAR AND WITHIN LATERAL SEA BOUNDARY BETWEEN TÜRKİYE AND GREECE WHICH IS YET TO BE DELIMITED. OBSERVE A REASONABLE DISTANCE TO AREA.

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222100Z JUN 24.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC RA01

111315 UTC IOYN 24

STATHMOS LIMNOY AR.MIN 091/24

AKYROSI MINYMATOS 089/24

THRAKIKO PELAGOS

EPISTIMONIKES ERGASIES THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ‘PEE ALKYON’

APO 11 MECHRI 22 IOYN 24

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI

APO TA STIGMATA:

40-43.77B 026-01.77A

40-40.40B 025-55.23A

40-44.01B 025-53.56A

40-45.07B 025-48.27A

40-44.81B 025-42.55A

40-45.82B 025-36.83A

40-51.77B 025-37.90A

40-51.46B 025-39.33A

40-50.66B 025-43.85A

40-50.79B 025-45.67A

40-50.81B 025-50.14A

40-50.23B 025-52.51A

40-50.01B 025-54.08A

40-49.45B 025-58.83A

40-43.77B 026-01.77A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS

AKYROSI MINYMATOS TIN 222100 UTC IOYN 24

NNNN

