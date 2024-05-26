Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΧΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΛΑΔΗ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-5-2024 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Περιστέρας.
Τα παιδιά της: Κων/νος και Ελένη
Τα εγγόνια της: Ανδρέας, Νίκος
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr/
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΣΤΡΩΜΑ
ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ - ΕΤΩΝ 70
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ
ΑΠΟ ΤΟ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΦΛΟΓΑ»
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΟ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΠΙΔΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΜΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2027 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΣΟΥΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 46
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΩΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
https://www.tsantarliotis.gr/
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 66
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΝΘΙΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
TA ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΚΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,
ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ, & ΘΕΙΟ
ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 / 5 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ\ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 12:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΣΙΑ )
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΟΦΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΣΠΥΡΟΣ & ΠΟΠΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΒΟΥΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ (ΧΗΡΑ ΣΩΚΡΑΤΗ) ΝΙΚΑ
ΝΙΚΟΣ & ΓΩΓΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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