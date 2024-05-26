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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΧΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΛΑΔΗ

ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-5-2024 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Περιστέρας.

Τα παιδιά της: Κων/νος και Ελένη

Τα εγγόνια της: Ανδρέας, Νίκος

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟ 

ΕΤΩΝ 71 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΒΙΚΤΩΡΙΑ 


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr/

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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΣΤΡΩΜΑ 

ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ - ΕΤΩΝ 70 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ 

ΑΠΟ ΤΟ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 


Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ 

Η ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΦΛΟΓΑ» 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΟ 

ΕΤΩΝ 70 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΠΙΔΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΜΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΛΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 63

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2027 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΣΟΥΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 46

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΩΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 66

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ  ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΝΘΙΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η  ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

TA ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΚΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,

ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ, & ΘΕΙΟ

ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 87

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 / 5 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ\ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 12:30 Μ.Μ

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΣΙΑ )

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΟΦΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ,

ΣΠΥΡΟΣ & ΠΟΠΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΒΟΥΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ (ΧΗΡΑ ΣΩΚΡΑΤΗ) ΝΙΚΑ

ΝΙΚΟΣ & ΓΩΓΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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