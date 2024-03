Το συναυλιακό καλοκαίρι των stars: O Στινγκ μας περιμένει 5 Ιουλίου στο Ηρώδειο

Ζωντανός θρύλος της ποπ, o 72χρονος πλέον Στινγκ, ανανεώνει το ραντεβού του με το ελληνικό κοινό και καταφθάνει στις 5 Ιουλίου στο Ηρώδειο. Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης των 11 βραβείων Grammy, με τις πάνω από 100 εκατομμύρια δισκογραφικές πωλήσεις από την εποχή των Police και την μετέπειτα σόλο καριέρα του, υπόσχεται μια καθηλωτική συναυλία στην Αθήνα.

Εννοείται πως όσοι πάνε θα απολαύσουν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών τις επιτυχίες «Fields of Gold», «Roxanne», «Every Breath You Take», «Message in a Bottle»,«Englishman in New York». Όμως ο ίδιος δεν έχει μείνει στάσιμος. Οι πρόσφατες εμφανίσεις έχουν αποθεωθεί ως «μαθήματα μαεστρίας» από την αγγλική εφημερίδα The Times ενώ η The Guardian τον αποκάλεσε σπουδαίο. Συγκεκριμένα, έρχεται με μια ηλεκτρική ροκ μπάντα, που χαρίζει δυναμισμό στο ρεπερτόριό του, ενώ στο πλευρό του θα είναι η πολυτάλαντη Giordana Angi που έχει καθιερωθεί στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και στο τηλεοπτικό show «Amici», επιτυγχάνοντας πλατινένια άλμπουμ. (Το ντουέτο τους στα ιταλικά «Amante» είναι εξαιρετικό…).