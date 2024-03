Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 21 έως και 27 Μαρτίου 2024

Τέσσερις οι νέες ταινίες: το παιδικό "Kung Fu Panda 4", το φιλμ τρόμου "Άσπιλη", η ιδιαίτερη περιπέτεια "Το Χρέος του Εκτελεστή" και το Ελληνικής παραγωγής καλτ φιλμ τρόμου "Μινόρε"

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 21 έως και 27 Μαρτίου 2024 που έχει & την ιδιαιτερότητα της αργίας της 25ης Μαρτίου, ξεκινούν να προβάλλονται 4 καινούριες ταινίες στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα. Ανάμεσα τους είναι και το αστυνομικό θρίλερ "Το Χρέος του Εκτελεστή" που έχει σκηνοθετήσει & παίζει ο ηθοποιός Μάικλ Κίτον. Το πρόγραμμα προβολών αναλυτικά έχει ως εξής: Αίθουσα 7 στις 19.50 και στις 22.30 καθημερινά «Το Χρέος του Εκτελεστή - Knox Goes Away» Αστυνομική περιπέτεια με στοιχεία θρίλερ Αμερικανικής παραγωγής 2023. Διάρκεια: 114 λεπτά. Όταν ένας πληρωμένος δολοφόνος μαθαίνει ότι πάσχει από μια ραγδαία εξελισσόμενη μορφή άνοιας, βρίσκει την ευκαιρία να εξιλεωθεί, σώζοντας τη ζωή του γιου του με τον οποίο ήταν για χρόνια αποξενωμένος. Σκηνοθεσία: Μάικλ Κίτον Παίζουν ο 72χρονος Μάικλ Κίτον - Michael Keaton και οι Τζέιμς Μάρσντεν, Αλ Πατσίνο, Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Suzy Nakamura, κ.α. Ο Μάικλ Κίτον που αγαπήθηκε από το κοινό από τον ρόλο του Μπάτμαν στις ταινίες «Batman» (1989) και «Batman Returns» (1992) σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον, έχει ξαναδοκιμάσει τις σκηνοθετικές του ικανότητες με το νέο-νουάρ φιλμ «The Merry Gentleman» το 2009. Ξεχωριστή ήταν η ερμηνεία του στην Οσκαρική ταινία του Alejandro González Iñárritu's «Birdman» (2014), για την οποία τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe ενώ κέρδισε και υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου. Ο Κίτον έχει παίξει και στα Οσκαρικά φιλμ «Spotlight» (2015) του Τομ Μακάρθι και «The Trial of the Chicago 7» (2020) του Άαρον Σόρκιν, καθώς και στο «The Founder» (2016) σε σκηνοθεσία Τζον Λι Χάνκοκ. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 17.30 μόνο σαββατοκύριακο & Δευτέρα, και στις 19.30 καθημερινά (στα αγγλικά με υπότιτλους), Αίθουσα 2 στις 16.30 και στις 18.30 μόνο σαββατοκύριακο & Δευτέρα (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 3 στις 16.00 μόνο σαββατοκύριακο & τη Δευτέρα, και στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 17.00 μόνο σαββατοκύριακο & Δευτέρα, και στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) «Kung Fu Panda 4» Animation ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2024. Διάρκεια: 94 λεπτά. Σκηνοθεσία: Μάικ Μίτσελ. Ο Πο καλείται να αναλάβει τον ρόλο του Μεγάλου Δασκάλου στην Κοιλάδα της Ειρήνης. Πέρα από τις ελλιπείς γνώσεις πνευματισμού που διαθέτει, πρέπει πρώτα να βρει και να εκπαιδεύσει κάποιον στη θέση που αφήνει κενή, εκείνη του Δράκου Πολεμιστή. Η αγαπημένη των παιδιών, ταινία από την Universal Pictures επέστρεψε με ένα ακόμη σίκουελ, το «Kung Fu Panda 4» με τον Πο σε νέες περιπέτειες. Ο Αμερικανός κωμικός Τζακ Μπλακ (Jack Black) χαρίζει την φωνή του στον πιο απίθανο και άξιο μαχητή του κουνγκ φου στον κόσμο, για ένα ξεκαρδιστικό, ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στην αγαπημένη σειρά δράσης της DreamWorks Animation. Την σκηνοθεσία έχει υπογράψει ο Αμερικανός κωμικός Μάικ Μίτσελ (Mike Mitchell) ενώ διάσημοι ηθοποιοί δανείζουν την φωνή τους όπως οι Βαϊόλα Ντέιβις (Viola Davis), Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman), Τζέιμς Χονγκ (James Hong), Awkwafina και Ίαν ΜακΣέιν (Ian McShane). Το προηγούμενο «Kung Fu Panda» (το 3ο) είχε παιχθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2016. Διανομή από την Τanweer. Η νέα ταινία έχει ξεκινήσει θαυμάσια στο εξωτερικό με εισπράξεις 180 εκατ. δολαρίων σε περίπου 2 εβδομάδες.

Aίθουσα 4 στις 20.00 και στις 22.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.00 και στις 23.00 καθημερινά "Άσπιλη - Immaculate" Ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία Michael Mohan Σενάριο: Andrew Lobel Παίζουν οι ηθοποιοί: Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Alvaro Morte, Benedetta Porcaroli Διάρκεια: 89 λεπτά Χρονολογία παραγωγής: 2024 Χώρα παραγωγής: ΙΤΑΛΙΑ & ΗΠΑ Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Σίντνεϊ Σουίνι (Λατρεύω να σε Μισώ) ερμηνεύει τη Σεσίλια, μια νεαρή καλόγρια, ολόψυχα αφιερωμένη στην πίστη της, η οποία δέχεται μία νέα θέση σε ένα ένδοξο μοναστήρι στην πανέμορφη ιταλική ύπαιθρο. Σύντομα όμως θα αντιληφθεί πως το νέο της σπίτι κρύβει σκοτεινά και τρομακτικά μυστικά.

Αίθουσα 8 στις 20.20 και στις 22.40 "Μινόρε" Ταινία με στοιχεία τρόμου και μαύρου χιούμορ σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κουτσολιώτα & σενάριο που υπογράφει ο ίδιος και η Elizabeth E. Schuch. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Κοντογεώργης, Davide Tucci, Απόλλων Μπόλλας, Νικόλας Μπράβος, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία Νεφέλη Δούκα, Μελέτης Γεωργιάδης, Igor Gorewicz, Ελευθερία Κόμη, Constantin Symsiris, Μάκης Παπαδημητράτος, Έφη Παπαθεοδώρου, Χρήστος Κάλοου. Διάρκεια: 111 λεπτά Χρονολογία παραγωγής:2023 Είδος ταινίας: ΚΟΜΕΝΤΙ, ΤΡΟΜΟΥ Χώρα παραγωγής: Ελλάδα Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μια καυτή, καλοκαιρινή νύχτα, σε μια παραλία της Ελλάδας που είναι γεμάτη κόσμο που απολαμβάνει μουσική, φαγητό και χορούς, μια ομίχλη καλύπτει την περιοχή και παράξενα όντα πολιορκούν την πόλη, επιτίθενται σε ανθρώπους, ενώ άλλους τους παρασύρουν στην θάλασσα μετά από φρικτά όνειρα. Μια παρέα μουσικών ενώνει τις δυνάμεις της με έναν χαμένο ναύτη που αναζητά τον αλλοπρόσαλλο Έλληνα πατέρα του, μια σερβιτόρα, έναν bodybuilder, τη γιαγιά τους, μερικούς ντόπιους εγκληματίες και έναν απέθαντο ιερέα και όλοι μαζί αντιστέκονται στους εισβολείς. Διανομή από την Feelgood.

Aίθουσα 3 στις 20.10 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 18.50 και στις 22.10 καθημερινά "Dune: Part Two - Mέρος Δεύτερο" Ταινία sci fi, φαντασίας παραγωγής 2024, συνέχεια του 1ου Dune του 2021. Χώρα παραγωγής: HΠΑ/Καναδάς Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ - Denis Villeneuve. Πρωταγωνιστούν οι: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Όστιν Μπάτλερ, Κρίστοφερ Γουόκεν, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Léa Seydoux, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem κ.α. Όπως έγραψε το πάντα έγκυρο Rolling Stone στην κριτική του, το “Dune: Part Two” είναι μεγαλύτερο, πιο τολμηρό και ναι καλύτερο από το 1ο Dune μ’ έναν σκληρότερο Timothée Chalamet, με περισσότερη Zendaya & έναν πραγματικά «ψυχωτικό» και αγνώριστο Austin Butler. Το “Dune: Part II” αντιπροσωπεύει πως πρέπει να είναι μία αληθινή, επική ταινία επιστημονικής φαντασίας, καταλήγει στην κριτική του το Rolling Stone. Σύμφωνα με το στόρι, ο Πολ Ατρείδης (Τιμοτέ Σαλαμέ) αναζητά εκδίκηση απέναντι σε εκείνους που κατέστρεψαν την οικογένειά του και προσπαθεί να αποτρέψει ένα μέλλον που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνεται & η σχέση του με την Τσάνι (Ζεντάγια). Το «Dune: Mέρος Δεύτερο» έχει διάρκεια 166 λεπτά. Διανομή από την Τanweer. Το 1ο φιλμ του Ντενί Βιλνέβ είχε προβληθεί τον Οκτώβριο του 2021, και είχε κάνει εισπράξεις 434 εκατ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office, μία επιτυχημένη επίδοση δεδομένων των περιορισμών λόγω της πανδημίας που επικρατούσαν αλλά και του ότι η ταινία είχε σχεδόν ταυτόχρονα βγει και στην πλατφόρμα του HBO Max. Το σενάριο που συνυπογράφουν οι Denis Villeneuve, Jon Spaihts έχει βασιστεί στην ομώνυμη νουβέλα του Frank Herbert που πρωτοκυκλοφόρησε το έτος 1965. Στη χώρα μας σε 3 εβδομάδες προβολής το φιλμ "Dune: Μέρος Δεύτερο" έχει φτάσει τα 126.062 εισιτήρια. Παγκοσμίως οι εισπράξεις είναι στα 506,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 21.30 καθημερινά «Άγρια Φύση – Force of Nature the Dry 2» Ο Αυστραλός ηθοποιός Έρικ Μπάνα («Τροία») επιστρέφει μετά την «Ξηρασία - The Dry» του Robert Connolly, παραγωγής 2020, με μια νέα περιπέτεια του Ντετέκτιβ Φαλκ, στην «Άγρια Φύση – Force of Nature the Dry 2» που κάνει πρεμιέρα 14 Μαρτίου στους Ελληνικούς κινηματογράφους. Πέντε γυναίκες συμμετέχουν σε ένα εταιρικό καταφύγιο πεζοπορίας αλλά μόνο τέσσερις βγαίνουν στην άλλη πλευρά και οι ντετέκτιβ Φαλκ & Κούπερ κατευθύνονται στις οροσειρές Giralang για να ερευνήσουν, με την ελπίδα να βρουν την πληροφοριοδότη τους ζωντανή. Οι τέσσερις γυναίκες φαίνεται να κρύβουν κάτι για την τραυματική τους εμπειρία, ενώ καθώς ο Φαλκ πλησιάζει στην επίλυση της υπόθεσης, μια καταιγίδα απειλεί να σταματήσει την έρευνα. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 λεπτά. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Robert Connolly ΣΕΝΑΡΙΟ: Robert Connolly, Jane Harper ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Bruna Papandrea, Jodi Matterson & Steve Hutensky, Robert Connolly, Eric Bana Πρωταγωνιστούν οι: Eric Bana, Anna Torv, Deborah-lee Furness, Robin McLeavy, Sisi Stringer, Lucy Ansell, Jacqueline McKenzie, Jeremy Lindsay-Taylor, Richard Roxburgh, Tony Briggs και Kenneth Radley. Βασισμένη στο βιβλίο της Τζέιν Χάρπερ (Η Ξηρασία), η ιστορία αποτελεί ένα ακόμη μυστήριο για τον ντετέκτιβ Φαλκ, ενώ ο γοητευτικός και καλός ηθοποιός Έρικ Μπάνα επιστρέφει & πάλι στον ομώνυμο ρόλο. Αυτή τη φορά, όλοι είναι ύποπτοι, και η ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ έρχεται να τους προσθέσει ένα ακόμη εμπόδιο. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας έκοψε σε 31 αίθουσες πανελλαδικά, 3.695 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 20.40 καθημερινά "Λατρεύω να σε Μισώ" Αισθηματική ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2023. Διάρκεια: 103 λεπτά. Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλακ - Will Gluck. Πρωταγωνιστούν οι: Σίντνεϊ Σουίνι, Γκλεν Πάουελ, Nτέρμοτ Μαλρόνεϊ, Bryan Brown, Rachel Griffiths, κ.α. ΣΥΝΟΨΗ Η Μπέα και ο Μπεν μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Συμπτωματικά, βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία και αποφασίζουν να υποδυθούν το ζευγάρι. Η κομεντί "Λατρεύω να σε μισώ - Anyone But You", με τον γοητευτικό Glen Powell που τον είδαμε στο «Top Gun Maverick» πλάι στον Τομ Κρουζ, με μικρό σχετικά κόστος παραγωγής, έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία και έχει φτάσει παγκοσμίως τα 214,9 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις σύμφωνα με το boxofficemojo. Στη χώρα μας έχει κόψει πάνω από 65.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Διανομή: Feelgood Entertainment.

Αίθουσα 2 στις 22.50 καθημερινά "Ένας Φανταστικός Φίλος - Imaginary" Ταινία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2024 από τους παραγωγούς του επιτυχημένου ανάλογου ύφους φιλμ, "Πέντε Νύχτες στου Φρέντι". Η Τζέσικα επιστρέφει στο πατρικό της μαζί με τη μικρή θετή κόρη της. Εκεί, το κοριτσάκι εκδηλώνει μια αφύσικη εμμονή με ένα λούτρινο αρκουδάκι που βρήκε στο υπόγειο, το οποίο παγιδεύει το μυαλό της μικρής. Σκηνοθεσία: Jeff Wadlow Σενάριο: Greg Erb, Bryce McGuire & Jason Oremland Παίζουν οι ηθοποιοί: Pyper Braun, DeWanda Wise, Tom Payne, Veronica Falcon, Cecilia Leal. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος. Οι εισπράξεις της ταινίας στο εξωτερικό είναι μέχρι στιγμής στα 23,1 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το φιλμ έχει κόψει σε 2 εβδομάδες 14.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 17.15 μόνο σαββατοκύριακο και Δευτέρα (μεταγλωττισμένο) "Οι Περιπέτειες του Επιθεωρητή Σαν - INSPECTOR SUN & THE CURSE OF THE BLACK WIDOW” Ταινία κινουμένων σχεδίων Ισπανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία: Χούλιο Σότο Γκουρπίντε. Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Σανγκάη, 1934. Κάτω από την επιφάνεια, στον κόσμο των εντόμων οι ντετέκτιβ και οι γκάνγκστερ συνυπάρχουν σαν σε φιλμ νουάρ. Ο μοναχικός επιθεωρητής Σαν – που ανήκει στο είδος της αράχνης κυνηγού- καλείται να λύσει ένα μυστήριο που αποδεικνύεται μία υπόθεση ζωής και θανάτου για ανθρώπους και έντομα. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Θάνος Λέκκας, Θανάσης Κουρλαμπάς, Νέστορας Κοψιδάς, Βασιλική Σούτη, Μαρία Ζερβού, Άγγελος Λιάγκος, Αμαλία Νίνου, Βασίλης Μήλιος, Γιώργος Σκουφής, Βούλα Κώστα, Ντίνος Σούτης, Γιάννης Υφαντής, Μαρτίνα Δημοπούλου. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει κόψει πανελλαδικά, 12.100 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 16.40 μόνο σαββατοκύριακο και Δευτέρα (μεταγλωττισμένο) "Γάτες στο Μουσείο - Cats in the Museum" Φιλμ ανιμέισον Ρωσικής παραγωγής 2023. Διάρκεια: 83 λεπτά. Ο γάτος Βίνσεντ και ο ποντικός φίλος του Μορίς βρίσκουν καταφύγιο στο μουσείο Ερμιτάζ. Ο πρώτος γίνεται μέλος της εκλεκτής γατο-ομάδας που προστατεύει τα έργα τέχνης, αλλά ο δεύτερος είναι αποφασισμένος να δοκιμάσει πόσο… νόστιμη είναι η κλασική ζωγραφική. Σκηνοθεσία: Βασίλι Ροβένσκι. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά περισσότερα από 48.000 εισιτήρια. Διανομή από Rosebud21.

Αίθουσα 7 στις 17.50 μόνο σαββατοκύριακο και Δευτέρα 25/3 (μεταγλωττισμένο) "Migration - Ένα Ταξίδι για πάπιες" Σκηνοθεσία: Μπενζαμέν Ρενέρ. H Illumination, το στούντιο που μας χάρισε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Εγώ, ο Απαισιότατος», «Minions», «Τραγούδα!» και «Μπάτε σκύλοι αλέστε», μας προσκαλεί τώρα να πετάξουμε στο άγνωστο και να απολαύσουμε ένα ξεκαρδιστικό και γεμάτο περιπέτεια «Ένα Ταξίδι για Πάπιες». Μία οικογένεια από πρασινοκέφαλες πάπιες έχει βαλτώσει και ενώ ο μπαμπάς Μακ χαίρεται που έχει την οικογένεια του ασφαλή και κολλημένη για πάντα σε μία λίμνη της Νέας Αγγλίας, η μαμά Παμ λαχταράει να ταράξει τα νερά και να δείξει στα παιδιά της – τον έφηβο γιο Νταξ και τη μικρότερη κόρη Γκουέν- τον κόσμο ολόκληρο. Όταν μία οικογένεια από αποδημητικές πάπιες αποβιβάζεται στη λίμνη τους με συναρπαστικές ιστορίες από μέρη μακρινά, η Παμ πείθει τον Μακ να φύγουν για ένα οικογενειακό ταξίδι με προορισμό την τροπική Τζαμάικα και ενδιάμεση στάση τη Νέα Υόρκη. Καθώς η οικογένεια φτάνει στον Νότο για τον χειμώνα, τα σχέδια τους ανατρέπονται. Η εμπειρία θα τους εμπνεύσει να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να ανοιχτούν σε νέες φιλίες, να καταφέρουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαντάζονταν και να μάθουν απρόσμενα πράγματα ο ένας για τον άλλον και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Φοίβος Ριμένας, Στεφανία Φιλιάδη, Μάριος Χρυσομάλλης, Δανάη Νικολάτου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Λίλα Μουτσοπούλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Πέγκυ Μανωλά, Θάνος Λέκκας, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης. Διάρκεια: 82 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 286,1 εκατ. δολάρια