Δείτε τις υποψηφιότητες του Σωματείου Παραγωγών της Αμερικής: Μέσα οι Πέιν και Λάνθιμος αλλά και ο Σκορσέζε

Από την πλευρά της τηλεόρασης , οι υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Σειράς περιλαμβάνουν τα «Succession», «The Last of Us», «The Morning Show», «The Diplomat» και «The Crown». Στις υποψηφιότητες για την Καλύτερη Κωμική Σειρά περιλαμβάνονται τα «Barry», «The Bear», «Jury Duty», «Only Murders in the Building» και «Ted Lasso».

Τα βραβεία PGA είναι ένα από τα πιο ακριβή ως προς τους νικητές της Καλύτερης Ταινίας , με 15 από τους τελευταίους 20 νικητές της ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του «Everything Everywhere All at Once – Τα Πάντα όλα» πέρυσι) να κερδίζουν το Όσκαρ υπογραμμίζει το flix.gr. Άλλες διακρίσεις όπως τα Critics Choice Awards και τα Βραβεία AFI έχουν παρόμοια φήμη για την ακρίβεια, αλλά το πρώτο έχει ψηφοφόρο σώμα χωρίς σχεδόν καμία συσχέτιση με την Ακαδημία Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών και το δεύτερο επικεντρώνεται σε παραγωγές με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Εκτός έμειναν τα φιλμ «The Color Purple», «All of Us Strangers», «Saltburn», «Origin», «The Iron Claw» και «Air» με τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον.

Οι ταινίες «Oppenheimer», «Anatomy of a Fall», «American Fiction», «Barbie», «Τα Παιδιά του Χειμώνα» του Ελληνοαμερικανού από το Αίγιο Αλεξάντερ Πέιν, «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, «Περασμένες Ζωές», «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», «Οπενχάιμερ», «Maestro» του Μπράντλει Κούπερ και «The Ζώνη Ενδιαφέροντος» απαρτίζουν την κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, κάτι που αναμένεται να δούμε, τουλάχιστον αρκετές από αυτές τις ταινίες και στην ίδια κατηγορία των Όσκαρ, όπως αναφέρει & το flix.gr, αν και πέρσι οι ταινίες «Η Φάλαινα» και «Glass Onion: A Knives Out Mystery» δεν κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στις υποψηφιότητες για την Καλύτερη Ταινία στα Όσκαρ.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest.

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Δραματική Σειρά

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Καλύτερη κωμική Σειρά

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Μίνι Σειρά

All the Light We Cannot See

Beef

Daisy Jones and the Six

Fargo

Lessons in Chemistry.

Τηλεταινία

Black Mirror: Beyond the Sea

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Quiz Lady

Reality

Red, White & Royal Blue.

Non-fiction πρόγραμμα

60 Minutes

The 1619 Project

Albert Brooks: Defending My Life

Being Mary Tyler Moore

Welcome to Wrexham

Πρόγραμμα Ζωντανής Μετάδοσης, Variety, Sketch, Standup & Talk

Carol Burnett: 90 Years Of Laughter + Love

Chris Rock: Selective Outrage

Dave Chappelle: The Dreamer

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Squid Game: The Challenge

Top Chef

The Voice

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

20 Days in Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

The Disappearance of Shere Hite

The Mother of All Lies

Smoke Sauna Sisterhood

Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis).

Αθλητικό Πρόγραμμα

100 Foot Wave

Beckham

Formula 1: Drive to Survive

Hard Knocks: Training Camp with the New York Jets

Shaun White: The Last Run

Καλύτερο Παιδικό Πρόγραμμα

Goosebumps

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Sesame Street

Star Wars: The Bad Batch

The Velveteen Rabbit

Μικρού Μήκους Πρόγραμμα

Carpool Karaoke: The Series

I Think You Should Leave with Tim Robinson

The Last of Us: Inside the Episode

Only Murders in the Building: One Killer Question

Succession: Controlling the Narrative.

H 35η απονομή των βραβείων των Producers Guild of America - PGA Awards έχει καθοριστεί να γίνει στο Fairmont Century Plaza στο Los Angeles της California στις 25 Φεβρουαρίου 2024.

*Στο μεταξύ η εξαιρετική ταινία «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε ήταν o μεγάλος νικητής των βραβείων του National Board of Review με το ιδιαίτερο γόητρο και σημασία.

Η ταινία του βετεράνου Μάρτιν Σκορσέζε που προβλήθηκε με επιτυχία και στην Πάτρα, κέρδισε τέσσερα (4) βραβεία από την συγκεκριμένη Ένωση των Κριτικών και Ιστορικών του σινεμά.

Πιο συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη 11/1, η Ένωση των Κριτικών και Ιστορικών του σινεμά με την σειρά της απένειμε τα βραβεία στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχτηκε η διάρκειας τρεισήμισι ωρών, ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», η οποία κέρδισε 4 βραβεία, ανάμεσά τους κι αυτά της Καλύτερης Ταινίας και της σκηνοθεσίας. Ακολούθησε η ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα Παιδιά του Χειμώνα» με τρεις (3) νίκες, αυτές των Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου και Πρωτότυπου Σεναρίου, κατηγορίες που αναμένεται να διεκδικήσει με αξιώσεις & στα Όσκαρ.

Από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς σύμφωνα με το flix.gr ήταν όταν ο Βρετανός ηθοποιός, κάτοχος 3 Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λούις ανέβηκε στην σκηνή για να παραδώσει το βραβείο Σκηνοθεσίας στον Σκορσέζε. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Τα Χρόνια της Αθωότητας» του 1993 και στις «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» του 2002, αλλά αν ήταν στο χέρι του Σκορσέζε αυτή δεν θα ήταν η τελευταία τους συνεργασία. Ο Σκορσέζε είπε ότι «ίσως υπάρχει χρόνος για μια ακόμη» ταινία μαζί κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του.

«Σε ευχαριστώ Ντάνιελ. Το να λάβεις αυτό το βραβείο από τον Ντάνιελ είναι μια τιμή από μόνη της. Κάναμε δύο ταινίες μαζί και είναι μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, πρέπει να πω. Ίσως υπάρχει χρόνος για ένα ακόμη. Μπορεί! Είναι ο καλύτερος», δήλωσε ο Σκορσέζε, υπονοώντας πως μπορεί να πείσει τον Ντέι Λούις να συνεργαστούν στην επόμενη του ταινία «A Life of Jesus».

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές είναι η εξής:

Καλύτερη Ταινία: Killers of the Flower Moon

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε (Killers of the Flower Moon)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Πολ Τζιαμάτι (The Holdovers)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Λίλι Γκλάντστοουν (Killers of the Flower Moon)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μαρκ Ράφαλο (Poor Things)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’ Βάιν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)

NBR Icon Award: Μπράντλεϊ Κούπερ

Πρωτότυπο Σενάριο: The Holdovers

Διασκευασμένο Σενάριο: Poor Things

Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός: Τεγιάνα Τέιλορ (A Thousand and One)

Πρωτοεμφανιζόμενη Σκηνοθέτης: Σελίν Σονγκ (Past Lives)

Animation: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Διεθνής Ταινία: Anatomy of a Fall

Ντοκιμαντέρ: Still: A Michael J. Fox Movie

Καστ: The Iron Claw

Κασκαντέρ: John Wick: Chapter 4.