Το βραβευμένο στο Σάντανς, φιλμ "Το Αλάνι" από 18/1/2024 στις Ελληνικές αίθουσες

Πάντα έβρισκα το πιο απίστευτο και σκοτεινό χιούμορ ολοζώντανο στην οικογένεια και την κοινότητά μου. Θα ήθελα να δω περισσότερες ταινίες της εργατικής τάξης που να είναι πιο χαρούμενες. Ο αμερικανικός και ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος το κάνει λίγο καλύτερα από τον βρετανικό. Λάτρεψα το The Florida Project του Σον Μπέικερ, όπου το τραύμα ήταν δευτερεύον. Σε πολλές βρετανικές ταινίες, αν ανήκεις στην εργατική τάξη, πρέπει να έχεις μια λίστα με τραύματα που θα βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο γοητευτικός Harris Dickinson είχε ξεχωρίσει πέρυσι με την ερμηνεία και παρουσία του στο «Triangle of Sadness» του Ruben Östlund, ταινία που είχε πάρει τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών και είχε γυριστεί στην Ελλάδα.

Πολύχρωμο και τρυφερό - The Spectator.

Feelgood και γεμάτο ενέργεια - Little White Lies

Όσο έγραφα την ταινία έχασα τον μπαμπά μου και τη γιαγιά μου. Διάβαζα όλα αυτά τα βιβλία που έβλεπαν τη θλίψη ως μια πολύ λογική διαδικασία – και τελικά όσα έχουν γραφτεί για τα παιδιά και το πώς την αντιμετωπίζουν, με βοήθησαν περισσότερο. Τα παιδιά βλέπουν τα πάντα με έναν μαγικό τρόπο και η οπτική τους είναι πολύ διαφορετική. Άρχισα να διαβάζω για το πώς σε διάφορα μέρη του κόσμου διδάσκουν τη θλίψη σε πολύ μικρότερη ηλικία, επειδή τη βλέπουν ως μια γλώσσα ή έναν τρόπο επικοινωνίας που πρέπει να μάθουμε. Είναι φρικτό το πόσο μέσα από την κουλτούρα μας δεν μαθαίνουμε πώς να επικοινωνούμε. Θυμάμαι ως παιδί ποτέ δεν είχα την επίγνωση ότι είχα λιγότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλον. Νομίζεις ότι ζεις την καλύτερη δυνατή ζωή.

Η Σάρλοτ Ρέγκαν είναι μία ταλαντούχα κινηματογραφίστρια από το Λονδίνο που μεγάλωσε κάνοντας χαμηλού προϋπολογισμού βίντεο για ντόπιους ράπερ έχοντας σήμερα πάνω από 200 στο ενεργητικό της. Η πρώτη της μικρού μήκους ταινία με τίτλο Standby έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, προτάθηκε για BAFTA και απέσπασε βραβείο στο Φεστιβάλ Σάντανς. Η δεύτερη με τίτλο Fry-up προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου BFI του Λονδίνου, στο Σάντανς και στο Φεστιβάλ Βερολίνου, και η τρίτη, Doggy Dave, στα Φεστιβάλ Τορόντο και Λονδίνου. Η πρώτη της μεγάλου μήκους, Το Αλάνι, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το BBC Film/BFI και σε παραγωγή της DMC Film. Είναι μέλος του προγράμματος Sundance Ignite, νικήτρια του βραβείου Future Film and New Talent του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, και ανακηρύχθηκε International Star of Tomorrow από το περιοδικό Screen Daily για το 2020.

Σενάριο | Σκηνοθεσία: Σάρλοτ Ρέγκαν

Φωτογραφία: Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Μοντάζ: Μπίλι Σνέντον, Ματέο Μπίνι

Σχεδιασμός Παραγωγής: Έλενα Μουντόνι.

Κοστούμια: Όλιβερ Κρονκ

Μακιγιάζ: Νόρα Ρόμπερτσον

Μουσική: Πάτρικ Τζόνσον

Πρωταγωνιστούν oι: Χάρις Ντίκινσον, Λόλα Κάμπελ, Αλίν Ουζούν.

Διάρκεια: 84 λεπτά.

Χώρα, Έτος Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, 2023

Από 18 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους και σύντομα αποκλειστικά στο cinobo.com.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ