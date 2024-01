Στις 17/1 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση προβολή του φιλμ «Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο»

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την Mooviereel εγκαινιάζουν τη νέα κινηματογραφική τους δράση «HAU Movie Club» και κάνουν «ποδαρικό» με την προβολή της αριστουργηματικής κλασικής αμερικανικής κωμωδίας μυστηρίου του Robert Moore «Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο - Murder By Death». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 στις 19:15 στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην οδό Μασσαλίας 22, στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο.

Η ξεκαρδιστική κωμωδία του Moore, σε σενάριο του γνωστού βραβευμένου, Νεουορκέζου συγγραφέα Neil Simon (Ξυπόλητοι στο πάρκο), είναι μια παρωδία των ταινιών και βιβλίων μυστηρίου με ρόλους βασισμένους σε γνωστούς ντετέκτιβ της αστυνομικής λογοτεχνίας, όπως οι: Ηρακλής Πουαρό, Μις Μαρπλ, Τσάρλι Τσαν, Νικ και Νόρα Τσαρλς και Σαμ Σπέιντ. Ο Neil Simon έχει γράψει μεταξύ άλλων τα θεατρικά «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο- Barefoot in the Park» που μεταφέρθηκε και στο σινεμά το '67 με τους Τζέιν Φόντα και Ρόμπερτ Ρέντφορντ, «Ένα Παράξενο Ζευγάρι» (The Odd Couple), «Σουίτα για Δύο» (Plaza Suite), που επίσης μεταφέρθηκαν με μεγάλη επιτυχία και στην κινηματογραφική οθόνη.