Λάνθιμος και Πέιν υποψήφιοι για το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών

Μετά τις υποψηφιότητες του SAG – Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών είχαμε και την ανακοίνωση του Directors Guild of America & των υποψηφιοτήτων του όπου τα φιλμ «Barbie» και «Οπενχάιμερ» πρωτοστατούν αναμενόμενα και εδώ.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα Βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών (DGA) που θα απονεμηθούν στις 10/2/2024, η Γκρέτα Γκέργουιγκ της «Μπάρμπι - Barbie» και ο Κρίστοφερ Νόλαν του «Οπενχάιμερ», ο οποίος κατέκτησε και τη Χρυσή Σφαίρα στις 7/1, κερδίζουν από μια υποψηφιότητα για τις ταινίες τους & μαζί τους είναι συνυποψήφιοι ο δικός μας Γιώργος Λάνθιμος για το εξαιρετικό «Poor Things», ο Ελληνοαμερικανός από την Αιγιάλεια Αλεξάντερ Πέιν για τα «Παιδιά του χειμώνα - The Holdovers» και ο Μάρτιν Σκορσέζε του «Killers of the flower moon", μία πραγματικά πολύ δυνατή 5άδα που ενδεχομένως να είναι και η ίδια στα Όσκαρ.

Καραδοκεί ωστόσο και η Σελίν Σονγκ για την ταινία της «Past Lives – Περασμένες Ζωές» που στην Πάτρα προβλήθηκε στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, φιλμ που ξεκίνησε την πορεία του από το περσινό Φεστιβάλ του Σάντανς. Η Σονγκ στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών, εμφανίστηκε ως υποψήφια μόνο στην κατηγορία του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.