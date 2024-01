Τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε με θέμα τον Ιησού θα αρχίσουν φέτος

Ο 81χρονος Αμερικανός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε ανακοίνωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι αυτή τη χρονιά θα αρχίσουν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας του για τον Ιησού.

Ο τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθέτης που η πιο τελευταία του ταινία «Killers of the Flower Moon» είχε ιδιαίτερα θετική υποδοχή από τους κριτικούς και το κοινό, αποκάλυψε στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι το έργο θα βασίζεται στο «A Life of Jesus» του Shūsaku Endō (Σουσάκου Έντο) και ότι το σενάριο ολοκληρώθηκε επίσημα με τη βοήθεια του συναδέλφου του, σκηνοθέτη Κεντ Τζόουνς.

«Προσπαθώ να βρω έναν νέο τρόπο για να το κάνω πιο προσιτό και να αφαιρέσω το αρνητικό βάρος που έχει συνδεθεί με την οργανωμένη θρησκεία» εξήγησε ο Σκορσέζε, προσθέτοντας ότι η ταινία του πιθανότατα θα διαδραματίζεται στις μέρες μας για να δημιουργήσει πιο διαχρονική αίσθηση. Σημείωσε επίσης ότι σχεδιάζει η ταινία να έχει διάρκεια περίπου 80 λεπτών, με κεντρική εστίαση στις «βασικές διδασκαλίες του Ιησού με τρόπο που διερευνά τις αρχές, αλλά δεν προσηλυτίζει».

Να θυμίσουμε πως το 1988 o Μάρτιν Σκορσέζε είχε γυρίσει την ταινία «The Last Temptation of Christ» με τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Χάρβει Καιτέλ.