Το ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ «All Illusions Must Be Broken» των Laura Dunn, Jef Sewell κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Palm Springs

Αξίζει να σημειωθεί πως παραγωγοί της συγκεκριμένης ταινίας ντοκιμαντέρ είναι δύο ξεχωριστοί και πολυβραβευμένοι δημιουργοί, ο σκηνοθέτης του "Badlands" & του Οσκαρικού «The Thin Red line», Terrence Malick και ο τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «Συνηθισμένοι Άνθρωποι», Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Το “All Illusions Must Be Broken” είναι το 3ο feature ντοκιμαντέρ που κάνουν οι Laura Dunn & Jef Sewell που είναι & ζευγάρι στη ζωή, με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Robert Redford και Terrence Malick.

Το “Illusions” αφορά στον Αμερικανό ανθρωπολόγο και συγγραφέα του βραβευμένου με Πούλιτζερ βιβλίου του 1974, «Η Άρνηση του Θανάτου - The Denial of Death» Ernest Becker, και στο μήνυμα που είχε εκπέμψει σχετικά με την ανθρώπινη απελευθέρωση από το φόβο του θανάτου, το θυμό και τη βία που διακρίνουν την ανθρώπινη φύση ως είδος και οντότητα.

To νέο πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ της Laura Dunn, με τίτλο «All Illusions Must Be Broken» που έχει γυρίσει μαζί με τον Jef Sewell, θα έχει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο τμήμα True Stories του Palm Springs Film Festival στην Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ στις 10 Ιανουαρίου 2024.

To “All Illusions Must Be Broken” τηςTwo Birds Film, διερευνά, όπως σημειώνει το variety, την σχέση ανθρώπου και βίας.

Οι ταλαντούχοι Sewell και Dunn εστίασαν το ενδιαφέρον της ταινίας τους σε μία δυναμική και ουσιαστική συνομιλία, μισό αιώνα πριν ανάμεσα στον συγγραφέα Έρνεστ Μπέκερ και έναν νέο ρεπόρτερ του Psychology Today, ονόματι Sam Keen. Αυτή ενδιαφέρουσα συνομιλία & αντιπαράθεση με τον 49χρονο τότε και ετοιμοθάνατο Becker είχε λάβει χώρα το 1973, και περιλαμβάνεται στο “Illusions”. Ο Ernest Becker απεβίωσε στις 6 Μαρτίου 1974, στο Μπέρναμπι του Καναδά.

Ο Μπέκερ δέχθηκε «αμείλικτες» ερωτήσεις από τον Sam Keen σχετικά με την σκοτεινιά και απαισιοδοξία του για το μέλλον και όραμα της ανθρωπότητας με τον Becker να υπογραμμίζει αινιγματικά: “Αν κάνω μνεία και δίνω ξέχωρη βαρύτητα στην έννοια του τρόμου - terror, το κάνω μόνο γιατί I am talking to the cheerful robots - μιλάω με τα χαρούμενα ρομπότ ”!

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ