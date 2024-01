Ματ Μπόμερ- Τζόναθαν Μπέιλι: Τους χαζέψαμε δικαίως στις Σφαίρες, σκίζουν στο Fellow Travelers

Αχ βαχ! τα πιο καυτά και super stylish αγόρια στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών ήταν οι Ματ Μπόμερ και Τζόναθαν Μπέιλι, που απολαμβάνουμε στην εξαιρετική μίνι σειρά Fellow Travelers (Cosmote tv On Demand). Eίναι δυο άκρως γοητευτικοί και πολύ sexy ηθοποιοί, που υπεραμύνονται των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων ως επίλεκτα μέλη της gay κοινότητας στη showbiz. Η καλλιτεχνική τους ένωση, ξεδιπλώνει τις φάσεις ενός επικού έρωτα στις σκοτεινές εποχές της αμερικάνικης πολιτικής ιστορίας. (Δείτε τους, είναι μόνο 8 επεισόδια).

Ο πρώτος, στα 46 του, γαλαζομάτης και με εκπληκτικό κορμί, έγινε αρχικά γνωστός από τη soap opera All My Children. Κάτοχος Emmy και Χρυσής Σφαίρας, έχει παίξει στο Broadway και στο φιλμ Magic Mike, ενώ πιο πρόσφατα στην τηλεόραση έκαψε καρδιές στο American Horror Story. Μπορεί να τον έχετε προσέξει επίσης στο The Sinner του Netflix. Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου στις καλές τέχνες, ήταν αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο στα εφηβικά του χρόνια. Σήμερα είναι παντρεμένος με εκδότη και έχουν τρία παιδιά, ενώ δραστηριοποιείται και ως ακτιβιστής.

Ο 35χρονος βρετανός Τζόναθαν Μπέιλι, είναι ο καρδιοκατακτητής Αντονι της δημοφιλέστατης σειράς εποχής Bridegerton του Netflix. Εχει αποσπάσει όμως νωρίτερα βραβείο Laurence Olivier και υποψηφιότητα για βραβείο Evening Standard Theatre. Στο αγγλικό θέατρο χαίρει τεράστιας εκτίμησης ως νέο ταλέντο. Το 2016 ξεχώρισε στη σειρά Crashing της Phoebe Waller-Bridge, ως σεξομανής πράκτορας real estate. Πολύ εκφραστικός, καλογυμνασμένος και με ωραία χαρακτηριστικά έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές.